Hasil Undian Piala FA Babak 32 Besar: Tottenham Hotspur vs Manchester City, Chelsea vs Aston Villa

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian Piala FA 2023-2024 untuk babak 32 besar yang dilakukan Senin, 8 Januari 2023, menampilkan sejumlah laga menarik. Juara bertahan Manchester City akan menjalani laga menantang di kandang Tottenham Hotspur.

Manchester City lolos ke babak 32 besar ini setelah menang meyakinkan, dengan skor 5-0, atas tim divisi dua Huddersfield Town. Sedangkan Tottenham melaju berkat kemenangan 1-0 atas Burnley.

Kedua tim akan berebut tiket perempat final pada 27 Januari. Pertandingannya akan dilakukan di markas Tottenham.

Duel sesama tim Premier League juga akan terjadi di babak ini. Chelsea akan menjamu Aston Villa, sedangkan Newcastle akan bertandang ke markas Fulham.

Liverpool, yang mengalahkan Arsenal di Emirates Stadium pada hari Minggu, akan bermain di kandang sendiri melawan Norwich atau Bristol Rovers.

Manchester United, yang baru menyingkirkan Wigan 2-0, masih menantikan lawan, yakni Newport County (divisi 5) atau Eastleigh (divisi 4). Calon lawannya ini masih akan menjalani laga ulangan pada 16/17 Januari setelah hanya bermain 1-1 pada 6 Januari.

Maidstone United, dari divisi 6, akan menjadi tim dengan peringkat terendah di babak ini. Mereka akan bertandang ke markas tim papan atas Championship, Ipswich.

Hasil Undian Babak 32 Besar Piala FA:



Watford vs Southampton

Blackburn vs Wrexham

Bournemouth vs Swansea

West Brom vs Brentford atau Wolves

West Ham / Bristol City vs Nottingham Forest atau Blackpool

Leicester vs Hull / Birmingham

Sheffield Wednesday vs Coventry

Chelsea vs Aston Villa

Ipswich vs Maidstone United

Liverpool vs Norwich atau Bristol Rovers

Tottenham vs Manchester City

Leeds vs Plymouth

Crystal Palace / Everton vs Luton atau Bolton

Newport atau Eastleigh vs Manchester United

Sheffield United vs Brighton

Fulham vs Newcastle.

Jadwal babak 32 besar Piala FA akan digelar serempak pada 27 Januari.

