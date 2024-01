Hasil Coppa Italia: Fiorentina Lolos ke Semifinal, Kalahkan Bologna Lewat Adu Penalti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fiorentina lolos ke semifinal Coppa Italia 2023-2024, Rabu dinihari, 10 Januari 2023. Mereka menyingkirkan Bologna lewat adu penalti.

Kedua tim bermain 0-0 hingga babak perpanjangan waktu dalam pertandingan di Stadio Artemio Franchi, Florence. Fionrentina akhirnya menang adu penalti dengan skor 5-4.

Satu-satunya pemain Bologna yang gagal mencetak gol dari titik penalti adalah Stefan Posch. Tembakanya melambung di atas mistar gawang.

Pertandingan berlangsung ketat. Bologna, yang menyingkirkan juara bertahan Inter Milan di babak sebelumnya, lebih mendominasi penguasaan bola, mencapai 62 persen. Namun, peluang kedua tim relatif imbang, 5 berbanding 5, yang semuanya gagal berbuah gol.

Di babak semifinal Coppa Italia, yang akan berlangsung memakai format kandang dan tandang, Fiorentina masih menanti lawan. Mereka akan menghadapi Milan atau Atalanta, yang akan berhadapan Rabu malam ini.

Dalam laga semifinal lainnya, malam ini, Lazio akan menjamu AS Roma. Sedangkan Kamis malam, Juventus bermain melawan Frosinone di kandang.

Perempat Final Coppa Italia 2023-2024

Hasil

Fiorentina vs Bologna 0-0 (Fiorentina menang adu penalti 5-4).

Jadwal

Kamis dinihari, 11 Januari 2024

00:00 Lazio vs AS Roma

03:00 AC Milan vs Atalanta

Jumat dinihari, 12 Januari 2024

03:00 Juventus vs Frosinone.

