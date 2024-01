Jadwal Bola Malam Ini Rabu 10 Januari 2024: Liverpool di Carabao Cup, AC Milan di Coppa Italia, dan Derby Madrid di Piala Super Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Rabu, 10 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Carabao Cup, Coppa Italia, dan Piala Super Spanyol.

Carabai Cup atau Piala Liga Inggris akan menghadirkan satu laga semifinal. Liverpool dan Fulham akan berhadapan di Anfield dalam pertemuan pertama dari dua leg.

Coppa Italia akan menghadirkan dua laga perempat final. Lazio akan menghadapi AS Roma, sedangkan AC Milan melawan Atalanta. Pemenang laga Milan vs Atlanta sudah ditunggu Fiorentina yang lolso dengan mengalahkan Bologna lewat adu penalti.

Sementara itu, ajang Piala Super Spanyol akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Derby Madrid, Real Madrid vs Atletico Madrid, akan tersaji malam ini, di babak semifinal. Babak semifinal lainnya akan mempertemukan Barcelona vs Osasuna, besok malam.

Jadwal Bola

Rabu, 10 Januari 2024

Laga Uji Coba

21:00 Kongo vs Burkina Faso

22:30 Hong Kong vs Arab Saudi.

Kamis dinihari, 11 Januari 2024

Carabao Cup

(Leg pertama semifinal)

03:00 Liverpool vs Fulham (Mola TV).

Coppa Italia

(Babak perempat final)

00:00 Lazio vs AS Roma (TVRI)

03:00 AC Milan vs Atalanta (TVRI).

Piala Super Spanyol

(Semifinal)

02:00 Real Madrid vs Atletico Madrid (RCTI).