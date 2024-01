Jadwal Bola Malam Ini Jumat 12 Januari 2024: Liga 2, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Prancis, Piala Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 12 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Piala Asia 2023.

Liga 2 akan menampilkan sejumlah pertandingan babak 12 besar. Salah satunya adalah PSIM Yogyakarta vs PSMS Medan yang akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Jadwal Liga 2 juga akan menampilkan sejumlah laga playoff degradasi. Dua di antaranya adalah PSKC Cimahi vs Sada Sumut dan Persiba Balikpapan vs Persipa Pati.

Jadwal bola malam ini juga akan menghadirkan Liga Inggris. Ada satu laga pekan ke-21 yang akan tersaji, yakni Burnley vs Luton.

Selain rangkaian laga tersebut di atas, malam ini juga ada laga Sevilla vs Alaves di Liga Spanyol. Liga Prancis akan menampilkan Marseille vs Strasbourg. Sedangkan Liga Jerman akan diisi Bayern Munchen vs Hoffenheim

Sementara itu, malam ini juga akan jadi pembukaan Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Tuan rumah Qatar akan menghadapi Lebanon dalam partai perdana.

Jadwal Bola

Jumat, 12 Januari 2024

Liga 2

(Babak 12 besar pekan kedua)

13:00 Persewar Waropen vs PSBS Biak Numfor (Vidio)

15:00 Gresik vs Persipal BU (Vidio)

15:00 PSIM Yogyakarta vs PSMS Medan (Indosiar).

Liga 2

(Playoff degradasi)

14:00 Sulut United vs Persijap Jepara

15:00 Persekat vs Kalteng Putra

15:00 Perserang Serang vs Sriwijaya

15:00 PSCS Cilacap vs Persipura Jayapura

15:00 PSKC Cimahi vs Sada Sumut

18:00 Persiba Balikpapan vs Persipa Pati.

Piala Asia 2023

23:00 Qatar vs Lebanon.

Sabtu dinihari, 13 Januari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

02:45 Burnley vs Luton

Liga Spanyol

(Pekan ke-20, Bein Sport/Vidio)

03:00 Sevilla vs Alaves.

Liga Prancis

(Pekan ke-18)

03:00 Marseille vs Strasbourg.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

02:30 Bayern Munchen vs Hoffenheim.