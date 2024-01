Berkat Lionel Messi, Tiket LA Galaxy vs Inter Miami Ludes Hanya dalam Enam Menit

TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan para penggemar MLS untuk melihat Lionel Messi beraksi di musim 2024 tidak berkurang. Tiket pertandingan tandang Inter Miami melawan LA Galaxy di Dignity Health Sports Park terjual habis.

Saat musim kedua Lionel Messi bersama Inter Miami semakin dekat, rasa lapar para penggemar MLS untuk melihat pemain Argentina itu dari dekat masih terus berlanjut setelah Inter Miami menjual habis alokasi tiket musiman mereka untuk musim 2024.

