Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-20: AC Milan vs AS Roma 3-1, Giroud Sumbang Gol

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan ke-20 Liga Italia 2023/2024 di San Siro, Senin dinihari, 15 Januari 2024.

Pertandingan ini berlangsung menarik. Gol-gol AC Milan dicetak Yacine Adli (menit 11), Olivier Giroud (56), dan Theo Hernandez (84). Adapun gol AS Roma dihasilkan Leandro Paredes (69).

AS Roma unggul tipis dalam penguasaan bola (52 persen). Peluang kedua tim pun relatif imbang, namun Milan lebih efektif di depan gawang lawan.

AC Milan memperpanjang rekor kandang tak terkalahkan mereka saat melawan AS Roma menjadi enam pertandingan. Mereka juga meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di Seria A.

Kini Rossoneri menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 42, di bawah Inter Milan (51) dan Juventus (46). AS Roma yang gagal menang dalam tiga laga terakhirnya menempati posisi kesembilan dengan nilai 29.

Dalam pertandingan lain, Lazio menang 1-0 atas Lecce. Sedangkan Fiorentina ditahan Udinese 2-2.

Hasil dan Jadwal Liga Italia Pekan Ke-20

(Live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 13 Januari 2024

Genoa vs Torino 0-0

Napoli vs Salernitana 2-1

Verona vs Empoli 2-1

Monza vs Inter 1-5.

Minggu, 14 Januari 2023

Lazio vs Lecce 1-0

Cagliari vs Bologna 2-1

Fiorentina vs Udinese 2-2

AC Milan vs AS Roma 3-1.

Selasa dinihari, 16 Januari

02:45 Atalanta vs Frosinone

Rabu, 17 Januari 2024

02:45 Juventus vs Sassuolo.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 20 49-10 51 2 Juventus 19 29-12 46 3 AC Milan 20 38-21 42 4 Fiorentina 20 29-21 34 5 Lazio 20 24-20 33 6 Bologna FC 20 23-18 32 7 Napoli 20 30-25 31 8 Atalanta 19 30-21 30 9 AS Roma 20 32-24 29 10 Torino FC 20 18-18 28 11 Monza Calcio 20 20-25 25 12 Genoa 20 20-24 22 13 Lecce 20 20-26 21 14 Sassuolo 19 26-33 19 15 Frosinone 19 25-34 19 16 Udinese Calcio 20 21-32 18 17 Cagliari 20 19-33 18 18 Hellas Verona 20 18-27 17 19 Empoli FC 20 11-35 13 20 Salernitana 20 17-40 12