Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-20: Juventus Kalahkan Sassuolo 3-0, Vlahovic Bikin Brace

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus berhasil mengalahkan Sassuolo dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan Liga Italia pekan ke-20 di Allianz Stadium, Rabu dinihari, 17 Januari 2024.

Dusan Vlahovic menjadi bintang dalam laga ini. Ia memborong dua gol (brace) buat Juventus, pada menit ke-15 dan 37. Satu gol Juve lainnya diceploskan Federico Chiesa pada menit ke-89.

Juventus kalah tipis dalam penguasaan bola (46 persen). Namun, mereka memiliki lebih banyak peluang, dengan 12 percobaan tembakan ke gawang lawan (berbanding 8) dan 5 di antaranya terarah (berbanding 4).

Juventus, yang meraih kemenangan keempatnya secara beruntun tetap di posisi kedua klasemen. Mereka mengemas 49 poin, tertinggal dua angka dari Inter Milan di puncak klasemen.

Sassuolo menderita kekalahan ke-11 musim ini. Mereka masih tertahan di peringklat 14 dengan poin 19.

Laga Juventus vs Sassuolo menutup rangkaian laga pekan ke-20. Jadal pekan ke-21 akan berlangsung mulai 21 Januari, antara lain menampilkan laga Udinese vs AC Milan dan Lecce vs Juventus. Inter Milan tak bermain pada pekan ini karena akan tampil di Piala Super Italia, melawan Lazio, pada 19 Januari.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-20

Sabtu, 13 Januari 2024

Genoa vs Torino 0-0

Napoli vs Salernitana 2-1

Verona vs Empoli 2-1

Monza vs Inter 1-5.

Minggu, 14 Januari 2023

Lazio vs Lecce 1-0

Cagliari vs Bologna 2-1

Fiorentina vs Udinese 2-2

AC Milan vs AS Roma 3-1.

Selasa dinihari, 16 Januari

Atalanta vs Frosinone 5-0

Rabu, 17 Januari 2024

Juventus vs Sassuolo 3-0.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 20 49-10 51 2 Juventus 20 32-12 49 3 AC Milan 20 38-21 42 4 Fiorentina 20 29-21 34 5 Lazio 20 24-20 33 6 Atalanta 20 35-21 33 7 Bologna FC 20 23-18 32 8 Napoli 20 30-25 31 9 AS Roma 20 32-24 29 10 Torino FC 20 18-18 28 11 Monza Calcio 20 20-25 25 12 Genoa 20 20-24 22 13 Lecce 20 20-26 21 14 Sassuolo 20 26-36 19 15 Frosinone 20 25-39 19 16 Udinese Calcio 20 21-32 18 17 Cagliari 20 19-33 18 18 Hellas Verona 20 18-27 17 19 Empoli FC 20 11-35 13 20 Salernitana 20 17-40 12