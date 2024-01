Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-21: Juventus Kalahkan Lecce 3-0, Brace Vlahovic Bawa Nyonya Tua ke Puncak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus berhasil merebut puncak klasemen Liga Italia setelah menjalani pekan ke-21, MInggu dinihari, 22 Januari 2024. Mereka mengalahkan tuan rumah Lecce dengan skor telak 3-0 di Via del Mare.

Ketiga gol Juventus tercipta di babak kedua. Dusan Vlahovic memborong dua gol pada menit ke-59 dan 68, sedangkan satu gol lainnya dicetak Bremer pada menit ke-85.

Berkat kemenangan ini, Juventus naik ke puncak klasemen, meski untuk sementara. Si Nyonya Tua kini mengemas 52 poin, unggul satu angka dari Inter Milan yang pekan ini absen dari Serie A karena masih berjuang di Piala Super Italia.

Lecce masih belum bangkit dari keterpurukan. Kekalahan kedelapan di musim ini menempatkan mereka di peringkat 14 dengan poin 21.

Dalam laga lain, Frosinone mengalahkan Cagliari 3-1, Empoli menekuk Monza 3-0, sedangkan Salernitana keok 1-2 saat menjamu Genoa.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-21

Sabtu, 20 Januari 2024

AS Roma vs Verona 2-1

Udinese vs AC Milan 2-3.

Minggu, 21 Januari 2024

Frosinone vs Cagliari 3-1

Empoli vs Monza 3-0

Salernitana vs Genoa 1-2

Lecce vs Juventus 0-3.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Juventus 21 35-12 52 2 Inter Milan 20 49-10 51 3 AC Milan 21 41-23 45 4 Fiorentina 20 29-21 34 5 Lazio 20 24-20 33 6 Atalanta 20 35-21 33 7 AS Roma 21 34-25 32 8 Bologna FC 20 23-18 32 9 Napoli 20 30-25 31 10 Torino FC 20 18-18 28 11 Monza Calcio 21 20-28 25 12 Genoa 21 22-25 25 13 Frosinone 21 28-40 22 14 Lecce 21 20-29 21 15 Sassuolo 20 26-36 19 16 Udinese Calcio 21 23-35 18 17 Cagliari 21 20-36 18 18 Hellas Verona 21 19-29 17 19 Empoli FC 21 14-35 16 20 Salernitana 21 18-42 12

