Jadwal Bola Malam Ini Jumat 26 Januari 2024: Chelsea vs Aston Villa dan Tottenham vs Man City di Piala FA; Juga Ada Liga Spanyol, Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 26 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Sejumlah tim besar akan bermain di arena Piala FA malam ini. Tottenham akan menjamu Manchester City, yang akan jadi laga terbesar di babak 32 besar ini. Selain itu ada pertandingan Chelsea melawan Aston Villa.

Laga Almeria vs Alaves akan menjadi awal jadwal Liga Spanyol pekan ke-22. Liga Italia pekan ke-22 menampilkan partai Cagliari vs Torino.

Liga Jerman akan diisi Eintracht Frankfurt vs Mainz. Sedangkan Liga Prancis pekan ke-19 menampilkan pertandingan Lyon vs Rennes.

Jadwal bola hari ini juga akan menyajikan rangkaian laga playoff Liga 2 Indonesia. PSKC Cimahi akan menjamu Sriwijaya FC, sedangkan PSDS Deli Serdang menyambut Nusantara FC.

Baca Juga: Jadwal dan Prediksi Tottenham Hotspur vs Manchester City di Ajang Piala FA Malam Ini

Jadwal Bola

Jumat, 26 Januari 2024

Liga 2

(Playoff degradasi)

15:00 Perserang Serang vs Sada Sumut

15:00 PSKC Cimahi vs Sriwijaya FC

15:30 PSDS Deli Serdang vs Nusantara FC

15:30 PSPS Riau vs Persikab.

Sabtu dinihari, 27 Januari 2024

Piala FA

(Babak 32 Besar, Bein Sports)

02:45 Bristol City vs Nottingham

02:45 Chelsea vs Aston Villa

02:45 Sheffield Wednesday vs Coventry

03:00 Tottenham vs Manchester City.

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

03:00 Almeria vs Alaves

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sport/Vidio)

02:45 Cagliari vs Torino.

Liga Jerman

(Pekan ke-19, live Mola TV)

02:30 Eintracht Frankfurt vs Mainz.

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

03:00 Lyon vs Rennes.