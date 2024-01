Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 27 Januari 2024: Newcastle, Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan, Bayern

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Sabtu, 27 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis, dan Liga 2.

Dari arena Piala FA akan hadir rangkaian laga babak 32 besar. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Fulham vs Newcastle dan Everton vs Luton.

Liga Spanyol mulai memasuki pekan ke-22. Malam ini, Real Madrid dan Barcelona akan sama-sama berlaga. Madrid menyambangi markas Las Palmas, sedangkan Barcelona menjamu Villarreal.

Dari Liga italia pekan ke-22 ada laga Juventus vs Empoli dan AC Milan vs Bologna. Liga Jerman menghadirkan laga Augsburg vs Bayern Munchen. Sedangkan Liga Prancis diwarnai pertandingan Marseille vs Monaco.

Dari dalam negeri, Liga 2 juga akan kembali bergulir. Di babak 12 besar ada laga Persiraja Aceh vs PSMS Medan dan PSIM Yogyakarta vs Semen Padang. Sedangkan playoff degradasi antara lain akan menampilkan Persekat vs Persipura Jayapura dan PSCS Cilacap vs Kalteng Putra.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 27 Januari 2024

Liga 2

(Babak 12 besar)

13:00 Persewar Waropen vs Persipal BU

15:00 PSIM Yogyakarta vs Semen Padang

15:30 Persiraja Aceh vs PSMS Medan

19:00 Gresik United vs PSBS Biak.

Liga 2

(Playoff degradasi)

14:00 Sulut United vs Persipa Pati

15:00 Persekat vs Persipura Jayapura

15:30 PSCS Cilacap vs Kalteng Putra

18:00 Persiba Balikpapan vs Persijap Jepara.

Piala FA

(Babak 32 Besar)

19:30 Ipswich vs Maidstone

22:00 Everton vs Luton

22:00 Leeds vs Plymouth

22:00 Leicester vs Birmingham

22:00 Sheffield United vs Brighton.

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

20:00 Real Sociedad vs Rayo Vallecano

22:15 Las Palmas vs Real Madrid

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sport/Vidio)

21:00 Atalanta vs Udinese

Liga Jerman

(Pekan ke-19, live Mola TV)

21:30 Augsburg vs Bayern Munchen

21:30 Hoffenheim vs Heidenheim

21:30 Stuttgart vs RB Leipzig

21:30 Werder Bremen vs Freiburg

21:30 Wolfsburg vs FC Koln.

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

23:00 Nice vs Metz.

Minggu dinihari, 28 Januari 2024

Piala FA

(Babak 32 Besar)

02:00 Fulham vs Newcastle

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

00:30 Barcelona vs Villarreal

03:00 Mallorca vs Betis

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Juventus vs Empoli

02:45 AC Milan vs Bologna.

Liga Jerman

(Pekan ke-19, live Mola TV)

00:30 Bayer Leverkusen vs Monchengladbach.

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

03:00 Marseille vs Monaco.

Piala Afrika

(Babak 16 besar)

00:00 Angola vs Namibia

03:00 Nigeria vs Kamerun.