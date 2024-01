Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-22: AS Roma Kalahkan Salernitana 2-1, Daniele De Rossi Raih Kemenangan Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma berhasil mengalahkan Salernitana dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-22 di Stadio Arechi, Salerno, Selasa dinihari WIB, 30 Januari 2024.

Roma tampil buruk di babak pertama dan gagal mengarahkan satu pun tembakan ke gawang lawan. Namun, mereka bangkti di babak kedua dan meraih gol lewat penalti Paulo (menit 51) dan aksi Lorenzo Pellegrini (66). Gol Salernitana dicetak Grigoris Kastanos (70).

Secara total, Roma unggul dalam penguasaan bola, mencapai 62 persen. Mereka kalah agresif dalam penyerangan, melakukan tiga tembakan dengan hanya dua yang terarah ke gawang lawan. Salernitana melakukan 11 percobaan tembakan, dengan tujuh tembakan terarah ke gawang Roma.

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Daniele De Rossi yang baru menggantikan Jose Mourinho. Dia menjadi manajer pertama dari enam manajer Roma terakhir yang bisa memenangi dua laga awalnya.

Kemenangan ini meningkatkan dorongan mereka ke empat besar. Kini mereka ada di posisi kelima dengan nilai 35 dari 22 laga, hanya tertinggal satu angka dari Atalanta yang ada di empat besar dan baru memainkan 21 laga.

Salernitana menderita kekalahan ke-14 musim ini. Mereka masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 12, terpaut enam angka dari tim di zona aman.

Laga Salernitana vs AS Roma mengakhiri rangkaian laga pekan ke-22. Inter Milan, yang menang 1-0 atas Fiorentina, masih memuncaki klasemen dengan nilai 54, unggul satu angka dari Juventus yang ditahan Empoli 1-1.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-22

Sabtu, 27 Januari 2024

Cagliari vs Torino 1-2

Atalanta vs Udinese 2-0

Juventus vs Empoli 1-1

AC Milan vs Bologna 2-2.

Minggu, 28 Januari 2024

Genoa vs Lecce 2-1

Monza vs Sassuolo 1-0

Verona vs Frosinone 1-1

Lazio vs Napoli 0-0

Fiorentina vs Inter 0-1.

Selasa, 30 Januari 2024

Salernitana vs AS Roma 1-2.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 21 50-10 54 2 Juventus 22 36-13 53 3 AC Milan 22 43-25 46 4 Atalanta 21 37-21 36 5 AS Roma 22 36-26 35 6 Lazio 21 24-20 34 7 Fiorentina 21 29-22 34 8 Bologna FC 21 25-20 33 9 Napoli 21 30-25 32 10 Torino FC 21 20-19 31 11 Monza 22 21-28 28 12 Genoa 22 24-26 28 13 Frosinone 22 29-41 23 14 Lecce 22 21-31 21 15 Sassuolo 21 26-37 19 16 Hellas Verona 22 20-30 18 17 Udinese 22 23-37 18 18 Cagliari 22 21-38 18 19 Empoli FC 22 15-36 17 20 Salernitana 22 19-44 12

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan