Jadwal Bola Malam Ini, Rabu 31 Januari 2024: Liverpool vs Chelsea, Juga Ada Man City, Barcelona, dan Piala Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Rabu, 31 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Piala Asia.

Liga Inggris akan diisi tiga laga menarik dari pekan ke-33. Salah satu pertandingan yang sangat layak dinantikan adalah Liverpool vs Chelsea.

Liverpool saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 48 dari 21 laga, unggul dua poin dari Arsenal yang sudah memainkan 22 pertandingan. Chelsea akan menjaga tren positifnya setelah menang dalam tiga laga. Mereka menghuni posisi ke-10 dengan nilai 31.

Dua jadwal Liga Inggris lain adalah Manchester City vs Burnley dan Tottenham vs Brentford. Man City, yang merupakan juara bertahan, menempati posisi ketiga dengan nilai 43. Tottenham di urutan kelima dengan nilai 40.

Liga Spanyol akan menampilkan jadwal tunda pekan ke-20. Malam ini Barcelona akan menjamu Osasuna, sedangkan Atletico Madrid menghadapi Rayo Vallecano.

Sementara itu dari Piala Asia, hari ini ada dua laga terakhir babak 16 besar. Bahrain akan melawan Jepang, sedangkan Iran menghadapi Suriah.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu, 31 Januari 2024

Piala Asia

(Babak 16 besar)

18.30 Bahrain vs Jepang

23.30 Iran vs Suriah.

Kamis dinihari, 1 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Vidio)

02:30 Manchester City vs Burnley

02:30 Tottenham vs Brentford

03:15 Liverpool vs Chelsea.

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan ke-20)

01:00 Barcelona vs Osasuna

03:00 Atletico Madrid vs Rayo Vallecano.

DFB Pokal

(Babak perempat final)

02:45 Hertha Berlin vs Kaiserslautern.