Shayne Pattynama Pindah ke klub Liga Belgia KAS Eupen, Bisa Segera Berhadapan dengan Sandy Walsh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, baru saja berpindah klub. Ia meninggalkan klub Norwegia Viking FK dan berlabuh di klub kasta tertinggi Liga Belgia, KAS Eupen.

Shayne Pattynama membela Viking FK selama tiga musim. Ia mengoleksi 85 penampilan dan tiga gol dari 2021 hingga 2023.

Baca Juga: Elkan Baggott Dipinjamkan Ipswich Town ke Klub League One Bristol Rovers

Kontraknya berakhir pada Desember lalu, dan pemain jebolan akademi FC Utrecht itu memilih untuk pergi. Ia kini siap membuka lembar baru bersama KAS Eupen.

Dia menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun hingga Juni 2026. KAS Eupen mengumumkan kerja sama ini via media sosial pada Jumat dinihari, 2 Februari 2024.

"Welcome to the Panda Family, Shayne," tulis klub peringkat ke-13 Belgian Pro League 2023-2024 tersebut.

KAS Eupen juga pernah diperkuat pemain Timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Palang pintu 31 tahun itu awalnya masuk sebagai pemain pinjaman pada 2019-2020, sebelum bergabung permanen dari 2020 hingga 2022.

Shayne Pattynama menjadi pemain kedua yang merumput di kasta tertinggi Liga Belgia musim ini, setelah Sandy Walsh. Kompatriot Shayne di Timnas Indonesia itu berseragam KV Mechelen, klub yang sudah dibelanya sejak 2020.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menariknya, kedua pemain ini berpeluang saling berhadapan dalam waktu dekat. Tepatnya pada akhir pekan ini, Minggu, 4 Februari 2024, ketika KV Mechelen bertandang ke markas KAS Eupen di Kehrwegstadion.

Jika Shaye sudah diberi kepercayaan bermain, dia akan berduel langsung dengan Sandy Walsh. Pasalnya, Shayne Pattynama beroperasi di sisi kiri, sementara Sandy biasa mengisi sayap kanan.

KV Mechelen dan KAS Eupen saat ini hanya dipisahkan delapan poin di klasemen Belgian Pro League 2023-2024. KV Mechelen ada di peringkat kesembilan, sedangkan KAS Eupen tercecer di tangga ke-13.

Selain kedua pemain di atas, masih ada lagi pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Belgia. Dia adalah Marselino Ferdinan. Bedanya, Marsel ada satu tingkat di bawah, di kasta kedua Liga Belgia, Challenger Pro League, bersama KMSK Deinze.

Pilihan Editor: Kobbie Mainoo Jadi Pahlawan Man United Saat Kalahkan Wolves, Dipuji Fernandes dan Ten Hag