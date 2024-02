Jadwal Bola Hari Ini, Minggu 4 Februari 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga 1, Uji Coba Inter Miami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Minggu, 4 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga 1, dan laga uji coba Inter Miami.

Liga Inggris pekan ke-23 akan menampilkan laga besar Arsenal vs Liverpool. Arsenal kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 46, tertinggl lima angka dari Liverpool yang ada di puncak.

Selain lagi Arsenal vs Liverpool, Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan Chelsea vs Wolves dan Manchester United vs West Ham United.

Liga Spanyol pekan ke-23 juga akan diisi laga besar: Real Madrid vs Atletico Madrid. Real Madrid masih memuncaki klasemen dengan nilai 57, unggul 10 poin dari Atletico di posisi keempat.

Dari Liga Italia akan hadir Inter vs Juventus. Sedangkan Liga Jerman menampilkan RB Leipzig vs Union Berlin.

Dari dalam negeri, Liga 1 akan memasuki pekan ke-24. Hari ini antara lain ada laga Persebaya vs Bhayangkara FC, Persib Bandung vs Persis Solo, dan PSM Makassar vs Persita Tangerang.

Sementara itu, Lionel Messi akan bermain hari ini. Ia akan memperkuat Inter Miami yang akan menjalani uji coba pramusim melawan Hong Kong All-Star.

Jadwal Bola Selengkapnya

Minggu, 4 Februari 2024

Laga Uji Coba

15:00 Hong Kong All-Star vs Inter Miami.

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Vidio)

21:00 Bournemouth vs Nottingham

21:00 Chelsea vs Wolves

21:00 Manchester United vs West Ham

23:30 Arsenal vs Liverpool.

Liga Spanyol

(Pekan ke-23, Bein Sport/Vidio)

20:00 Villarreal vs Cadiz CF

22:15 Osasuna vs Celta Vigo.

Liga Italia

(Pekan ke-23, live Bein Sport/Vidio)

18:30 Torino vs Salernitana

21:00 Napoli vs Verona.

Liga Jerman

(Pekan ke-20, live Mola TV)

21:30 Wolfsburg vs Hoffenheim

23:30 RB Leipzig vs Union Berlin.

Liga 1

(Pekan ke-24)

15:00 Persebaya vs Bhayangkara FC (Vidio)

15:00 Persib Bandung vs Persis Solo (Indosiar, Vidio)

15:00 PSM Makassar vs Persita Tangerang (Vidio)

19:00 PSS Sleman vs Persikabo 1973 (Vidio).

Senin dinihari, 5 Februari 2024

Liga Spanyol

(Pekan ke-23, Bein Sport/Vidio)

00:30 Betis vs Getafe

03:00 Real Madrid vs Atletico Madrid.

Liga Italia

(Pekan ke-23, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Atalanta vs Lazio

02:45 Inter vs Juventus.