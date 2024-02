Rekap Hasil Piala Asia 2023 dan Jadwal Live Babak Semifinal: Yordania vs Korea Selatan, Iran vs Qatar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Asia 2023 yang sedang berlangsung di Qatar sudah melewati babak perempat final. Jadwal semifinal akan berlangsung pada 6 dan 7 Februari 2024.

Timnas Iran dan tuan rumah Qatar menjadi dua tim terakhir yang lolos. Iran melaju setelah mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 pada Sabtu malam, 3 Februari 2023.

Adapun Qatar melenggang dengan menyingkirkan Uzbekistan pada hari yang sama. Kedua tim ini bermain 1-1 hingga babak kepanjangan waktu dan Qatar kemudian menang 3-2 dalam adu penalti.

Iran dan Qatar selanjutnya akan berhadapan pada babak semifinal yang akan berlangsung 7 Februari. Sehari sebelumnya laga semifinal lain akan mempertemukan Yordania dan Korea Selatan.

Yordania melaju ke babak empat ebsar setelah menghentikan tim debutan Tajikistan dengan kemenangan 1-0. Sedangkan Korea Selatan lolos setelah menang 21 atas Australia lewat pertandingan yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu.

Qatar merupakan juara bertahan di ajang ini. Mereka berpeluang mengikuti jejak Iran (1968 dan 1976), Korea Selatan (1960), Kuwait (1980), Jepang (1992), dan Australia (2015) sebagai tuan rumah yang berhasil menjadi juara.

Rekap Hasil Babak Perempat Final Piala Asia 2023:

Qatar vs Uzbekistan 2-1

Iran vs Jepang 2-1

Australia vs Korea Selatan 1-2 Tajikistan vs Yordania 0-1.

Jadwal Babak Semifinal Piala Asia 2023

Selasa, 6 Februari 2024

22:00 Yordania vs Korea Selatan (iNews).

Rabu, 7 Februari 2024

22.00 Iran vs Qatar (iNews).

