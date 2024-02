Jadwal Bola Hari Ini, Selasa 6 Februari 2024: 3 Laga Liga 1 Termasuk Borneo FC vs Persija, Semifinal Piala Asia 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Selasa, 6 Februari 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, semifinal Piala Asia 2023, Piala FA, dan Copa del Rey.

Liga 1 akan kembali menghadirkan pertandingan pekan ke-24. Salah satu laga yang menarik untuk diikuti adalah Borneo FC vs Persija Jakarta. Ini akan menjadi pertarungan tim papan atas dan tim papan tengah, yang akan disiarkan Indosiar.

Borneo FC saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 51. Sedangkan Persija Jakarta masih tercecer di posisi ke-9 dengan nilai 32.

Dua pertandingan Liga 1 lainnya hari ini adalah Dewa United vs Barito Putera dan Madura United vs RANS Nusantara. Laga yang disebut terakhri bisa disaksikan lewat tayangan langsung Indosiar.

Sementara itu, dari ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar akan hadir satu pertandingan semifinal. Yordania akan melawan Korea Selatan.

Malam ini juga ada jadwal ulangan babak keempat Piala FA dan semifinal Copa del Rey.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 6 februari 2024

Liga 1

(Pekan ke-24)

15:00 Dewa United vs Barito Putera (Vidio)

15:00 Madura United vs RANS Nusantara (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Piala Asia 2023

(Babak semifinal)

22:00 Yordania vs Korea Selatan (iNews).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rabu dinihari, 7 Februari 2024

Piala FA

(Replay babak keempat)

02:45 Coventry vs Sheffield

02:45 Plymouth vs Leeds

02:45 Southampton vs Watford.

Copa del Rey

(Babak semifinal)

03:00 Mallorca vs Sociedad.

Rabu, 7 Februari 2024

Piala Asia 2023

(Babak semifinal)

22.00 Iran vs Qatar (iNews).

Kamis dinihari, 8 Februari 2024

Piala Afrika

(Babak semifinal)

00:00 Nigeria vs Afrika Selatan

03:00 Pantai Gading vs Kongo.

Pilihan Editor: Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-23: Manchester City Kalahkan Brentford 3-1, Phil Foden Bikin Hat-trick