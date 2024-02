Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-23: Manchester City Kalahkan Brentford 3-1, Phil Foden Bikin Hat-trick

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City menang 3-1 saat melawan Brentford dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-23 di Brentford Community Stadium, London, Selasa dinihari, 6 Februari 2024.

Phil Foden mencetak hat-trick yang brilian dalam pertandingan tersebut. Ia mencetak gol pada menit ke-45+3, 53, dan 70. Gagalnya sekaligus memuntahkan keunggulan Brentford, yang mencetak gol lebih dulu, pada menit ke-21, lewat tendangan Mark Flekken.

Kemenangan ini mengantar Manchester City kembali menggeser posisi Arsenal dari urutan kedua klasemen. Mereka, yang memiliki satu pertandingan tertunda, mengemas nilai 49 unggul selesai gol dari The Gunners. Kedua tim kini tertinggal dua angka dari Liverpool yang ada di Puncak.

Brentford menderita kekalahan keduanya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 22.

Laga Brentford vs Manchester City menjadi penutup jadwal Liga Inggris pekan ke-23. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Liverpool 3-1, Manchester United menang, Tottenham Hotspur tertahan, dan Chelsea kalah.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-23

Sabtu, 3 Februari 2024

Everton vs Tottenham 2-2

Brighton vs Crystal Palace 4-1

Burnley vs Fulham 2-2

Newcastle vs Luton 4-4.

Minggu dinihari, 4 Februari 2024

Sheffield United vs Aston Villa 0-5.

Minggu, 4 Februari 2024

Bournemouth vs Nottingham 1-1

Chelsea vs Wolves 2-4

Manchester United vs West Ham 3-0

Arsenal vs Liverpool 3-1.

Selasa dinihari, 6 Februari 2024

Brentford vs Manchester City 3-1

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 23 52-22 51 2 Manchester City 22 54-25 49 3 Arsenal 23 47-22 49 4 Aston Villa 23 49-30 46 5 Tottenham 23 49-35 44 6 Manchester United 23 31-32 38 7 West Ham United 23 36-36 36 8 Brighton 23 42-38 35 9 Newcastle United 23 48-37 33 10 Wolverhampton 23 37-37 32 11 Chelsea 23 38-39 31 12 AFC Bournemouth 22 30-41 27 13 Fulham 23 30-38 26 14 Crystal Palace 23 26-40 24 15 Brentford 22 32-39 22 16 Nottingham Forest 23 28-41 21 17 Luton Town 22 32-42 20 18 Everton 23 26-30 19 19 Burnley FC 23 24-47 13 20 Sheffield United 23 19-59 10