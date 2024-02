Liga Italia: Inter Milan Rayakan Imlek dengan Seragam Khusus Saat Lawan AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan akan merayakan Imlek dengan mengenakan satu set kaus khusus dalam pertandingan Liga Italia Serie A melawan tuan rumah AS Roma di Stadio Olimpico pada Ahad dini hari WIB, 11 Februari 2024.

Football Italia melaporkan pada Selasa, 6 Februari 2024, seragam edisi khusus Inter akan menjadi versi modifikasi dari seragam tandang reguler mereka yang berwarna putih, hitam, dan biru, yang pada kesempatan ini akan menampilkan nama pemain yang ditulis dalam bahasa Mandarin, bukan alfabet Latin biasa.

