Hasil Piala FA: Chelsea Kalahkan Aston Villa 3-1, Hadapi Leeds United di Babak 16 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea menang 3-1 di Aston Villa dalam pertandingan ulangan atau replay babak keempat Piala FA di Villa Park, Kamis dinihari WIB, 8 Februari 2023. Mereka akan menghadapi Leeds United di babak 16 besar.

Chelsea menjalani pertandingan dengan kondisi tertekan. Pasukan Mauricio Pochettino ini baru saja mengalami kekalahan besar secara beruntun di Liga Primer.

Baca Juga: 3 Pelatih Klub Liga Inggris yang Kini Terancam Dipecat

Namun, gol-gol di babak pertama dari Conor Gallagher dan Nicolas Jackson membuat Chelsea memegang kendali permainan. Enzo Fernandez kemudian menyempurnakan kemenangan mereka dengan gol tendangan bebas yang luar biasa di babak kedua.

Villa, yang unggul 15 poin dari Chelsea di Liga Inggris, tampil tertekan sepanjang laga ini. Mereka hanya bisa meraih gol hiburan dari Moussa Diaby di menit-menit akhir pertandingan.

Hasil ini menjadi hiburan bagi Chelsea. Ketika mereka terpuruk di Liga Inggris, Juara delapan kali Piala FA akan menjamu Leeds United pada babak 16 besar. Mereka juga sudah lolos ke final Piala Liga dan akan menghadapi Liverpool.

Baca Juga: 5 Pelatih yang Bisa Gantikan Mauricio Pochettino di Chelsea

Hasil ini juga mengurangi tekanan bagi Pochettino. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan di hari Selasa, Pelatih asal Argentina tersebut sempat mendapat pertanyaan mengenai apakah dirinya masih mendapat dukungan dari pemilik klub setelah timnya berada di peringkat 11 klasemen Liga Inggris meskipun klub itu telah melakukan pembelian pemain secara besar-besaran.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Chelsea akan menghadapi Leeds United pada 28 Februari. Leeds melaju setelah menyengkirkan klub Championships lainnya, Plymouth Argyle, degan skor 4-1.

Babak 16 Piala FA lainnya juga akan menghadirkan laga Liverpool vs Souhtampton, Manchester City vs Luton Town, dan Newcastle United melawan Blackburn Rovers. Adapun Manchester United masih menanti lawan, yakni pemenang laga Bristol City vs Nottingham Forest.

REUTERS

Pilihan Editor: Qatar Singkirkan Iran, Hadapi Yordania di Final Piala Asia 2023