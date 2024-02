Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 10 Februari 2024: Final Piala Asia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Sabtu, 10 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Piala Asia, dan Piala Afrika.

Liga Inggris akan memasuki pekan ke-24. Malam ini akan tersaji sejumlah laga menarik, termasuk Manchester City vs Everton, Liverpool vs Burnley, Tottenham vs Brighton, dan Nottingham vs Newcastle.

Liga Spanyol akan menghadirkan laga pekan ke-24. Malam ini ada aksi Real Madrid melawan Girona. Selain itu ada laga Las Palmas vs Valencia dan Alaves vs Villarreal.

Liga Italia pekan ke-24 diisi laga besar AS Roma vs Inter. Big match Bayer Leverkusen vs Bayern juga akan jadi sajian utama Liga Jerman pekan ke-21. Sedangkan laga PSG vs Lille akan mewarnai Liga Prancis pekan ke-21.

Sementara itu Piala Asia 2023 memasuki babak final. Malam ini, tuan rumah Qatar akan berebut gelar juara dengan Yordania.

Sedangkan Piala Afrika akan menampilkan perebutan posisi ketiga, yakni Afrika Selatan melawan Togo. Babak final baru akan berlangsung Minggu malam, mempertemukan Nigeria dan Pantai Gading.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 10 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-24, live Vidio)

19:30 Manchester City vs Everton

22:00 Fulham vs Bournemouth

22:00 Liverpool vs Burnley

22:00 Luton vs Sheffield United

22:00 Tottenham vs Brighton

22:00 Wolves vs Brentford.

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, Bein Sport/Vidio)

20:00 Alaves vs Villarreal

22:15 Real Sociedad vs Osasuna.

Liga Italia

(Pekan ke-24, live Bein Sport/Vidio)

21:00 Cagliari vs Lazio.

Piala Asia 2023

(Babak final)

22:00 Yordania vs Qatar (RCTI / Vision+).

Liga Jerman

(Pekan ke-21, live Mola TV)

21:30 Augsburg vs RB Leipzig

21:30 Gladbach vs Darmstadt

21:30 Eintracht Frankfurt vs Bochum

21:30 Union Berlin vs Wolfsburg

21:30 Werder Bremen vs Heidenheim.

Minggu dinihari, 11 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-24, live Vidio)

00:30 Nottingham vs Newcastle

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, Bein Sport/Vidio)

00:30 Real Madrid vs Girona

03:00 Las Palmas vs Valencia.

Liga Italia

(Pekan ke-24, live Bein Sport/Vidio)

00:00 AS Roma vs Inter

02:45 Sassuolo vs Torino.

Piala Afrika 2023

(Perebutan posisi ketiga)

03:00 Afrika Selatan vs Kongo (beIN Sports 3).

Liga Jerman

(Pekan ke-21, live Mola TV)

00:30 Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen

Liga Prancis

(Pekan ke-21)

03:00 PSG vs Lille.