Prediksi AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia Pekan Ke-24: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan akan melakoni laga tandang ke Stadion Olimpico menghadapi AS Roma dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB. Laga ini akan disiarkan melalui Vidio dan Bein Sports.

Inter Milan meraih lima kemenangan dari enam laga terakhir lawan I Giallorossi. Meski Inter Milan memiliki rapor bagus, AS Roma saat ini dalam keadaan berbeda.

I Giallorossi telah berada di bawah asuhan Daniele De Rossi yang merupakan pelatih baru menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. Di bawah asuhan De Rossi, AS Roma mampu meraih semua kemenangan sejak di bawah kepelatihan mantan bintang I Giallorossi tersebut, total tiga kemenangan di Liga Italia.

Dimulai dengan kemenangan atas Hellas Verona (2-1), lalu menekuk Salernitana dalam laga tandang dengan skor yang sama. Terakhir, De Rossi membawa tim berlambang serigala ini menang dengan mencetak empat gol tanpa kemasukan (4-0).

Setelah meraih kemenangan atas klub-klub medioker tersebut, kini saatnya De Rossi menghadapi ujian sebenarnya. Selain itu, laga ini juga membuat Romelu Lukaku kembali bereuni dengan mantan klubnya. Romelu Lukaku bermain tiga musim di Inter Milan antara 20190 dan 2023.

Bintang asal Belgia ni menorehkan 57 gol dari 97 pertandingan bersama Inter Milan di Liga Italia. Namun, Lukaku ironisnya selalu kesulitan setiap kali menghadapi tim yang pernah dibelanya. Faktanya, dia tidak pernah mampu mencetak gol menghadapi mantan timnya yang merupakan klub di lima besar liga di Eropa.

Pertandingan ini tentu akan sulit bagi Inter Milan. Namun demikian, I Nerazzurri asuhan Simone Inzaghi tetaplah diunggulkan di pertandingan ini. Kemenangan 1-0 atas Juventus di laga terakhir Liga Italia, memperlihatkan bahwa Inter Milan merupakan tim yang memiliki peluang besar meraih gelar Liga Italia musim ini.

Inter Milan akan kembali mengandalkan Lautaro Martinez yang sejuh ini telah mencetak 19 gol di Liga Italia. Dengan satu gol lagi, Lautaro Martinez akna menjadi pemain yang mampu minimal mencetak 20 gol dalam tiga musim beruntun di Liga Italia bersama Inter Milan.

Kondisi Terkini Kedua Tim

AS Roma: Tammy Abraham dan Chris Smalling absen karena masih cedera. Evan Ndicka masih memperkuat Timnas Pantai Gading yang berhasil ke final Piala Afrika 2023.

Inter Milan: Juan Cuadrado dan Davide Frattesi absen karena cedera. Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu kembali tampil sebagai starter.

Perkiraan Susunan Pemain

AS Roma (4-3-3): Rui Patricio; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Angelino; Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Stephan El Shaarawy

Pelatih: Daniele De Rossi

Inter Milan (3-5-2): Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Calhangolu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro Martinez

Pelatih: Simone Inzaghi

Head to Head

Inter Milan memiliki rekor bagus baru-baru ini melawan AS Roma dan telah memenangkan 27 dari 68 pertandingan terakhir yang dimainkan antara kedua tim. Sebanyak 18 kemenangan milik AS Roma.

AS Roma telah kalah dalam lima dari enam pertandingan terakhir melawan Inter Milan di Serie A dan telah kalah dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi tersebut tanpa mencetak satu gol pun.

AS Roma telah kebobolan setidaknya satu gol dalam 18 dari 19 pertandingan terakhir melawan Inter Milan di Serie A, dengan satu-satunya clean sheet terjadi saat hasil imbang 0-0 pada Desember 2019.

AS Roma tidak pernah menang dalam enam pertandingan terakhirnya di kandang melawan Inter Milan di Serie A, dengan kemenangan sebelumnya terjadi dengan skor 2-1 pada tahun 2016.

Inter Milan hanya kebobolan 10 gol di Serie A musim ini.

Lima Pertemuan Terakhir

29/10/2023 Inter Milan 1-0 AS Roma - Liga Italia

06/05/2023 AS Roma 0-2 Inter Milan - Liga Italia

01/10/2022 Inter Milan 1-2 AS Roma - Liga Italia

23/04/2022 Inter Milan 3-1 AS Roma - Liga Italia

08/02/2022 Inter MIlan 2-0 AS Roma - Liga Italia

Prediksi AS Roma vs Inter Milan

Inter Milan berada dalam performa terbaik beberapa bulan terakhir. Marcus Thuram dan Lautaro Martinez telah memikul beban untuk mencetak gol dengan baik musim ini dan ingin membuat perbedaan saat menghadapi AS Roma.

AS Roma telah meningkat di bawah asuhan Daniele De Rossi tetapi akan menghadapi salah satu tim terbaik Serie A pada hari Sabtu. Inter Milan lebih konsisten musim ini dan lebih unggul dalam pertandingan ini.

Prediksi: AS Roma 2-3 Inter Milan

