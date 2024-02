Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-24: AC Milan Kalahkan Napoli 1-0 Berkat Gol Theo Hernandez

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan mempertahankan posisinya di urutan ketiga klasemen Liga Italia setela mengalahkan Napoli 1-0 dalam pertandingan pekan ke-24 di San Siro, Senin dinihari, 12 Februari 2024.

Gol tunggal dari Theo Hernandez memastikan Milan mengemas 52 poin. Pasukan Stefano Pioli itu hanya selisih satu angka dari Juventus dengan 53 poin, dan unggul 10 poin dari Atalanta yang menempati posisi empat.

Atalanta nyaman di zona Liga Champions seusai menang 4-1 atas Genoa. Mereka meraih gol lewat De Ketelaere, Koopmeiners, Zappacosta dan Toure. Tim asuhan Gian Piero Gasperini itu unggul tiga poin dari Bologna yang secara mengejutkan bertahan di posisi kelima usai menundukkan Lecce 4-0 pada Minggu.

Saat ini Inter Milan masih menjadi penguasa sementara klasemen Serie A dengan perolehan 60 poin seusai menang 4-2 atas AS Roma, Sabtu lalu. Tim asuhan Simone Inzaghi itu unggul tujuh poin dari rival utama Juventus yang baru berlaga pada Selasa dinihari, 13 Februari 2023, melawan Udinese di markas Juventus, Allianz Stadium.

AS Roma yang kalah 2-4 dari Inter Milan tertahan di posisi enam dengan 38 poin, unggul satu angka dari rival-rivalnya yakni Fiorentina dan Lazio di peringkat tujuh dan delapan.

Adapun di zona terbawah, Salenitana menjadi kandidat terkuat untuk turun kasta karena menempati posis 20 dengan 13 poin, diikuti Cagliari dan Verona masing-masing mengolaksi 18 dan 19 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-24, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu dinihari, 10 Februari 2024

Salernitana vs Empoli 1-3.

Sabtu, 10 Februari 2024

Cagliari vs Lazio 1-3.

Minggu dinihari, 11 Februari 2024

AS Roma vs Inter 2-4

Sassuolo vs Torino 1-1.

Minggu, 11 Februari 2024

Florentine vs Frosinone 5-1

Bologna vs Lecce 4-0

Monza va Verona 0-0.

Senin dinihari, 12 Februari 2024

Genoa vs Atalanta 1-4

AC Milan vs Napoli 1-0.

Selasa dinihari, 13 Februari 2024

02:45 Juventus vs Udinese.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 23 55-12 60 2 Juventus 23 36-14 53 3 AC Milan 24 47-27 52 4 Atalanta 23 44-23 42 5 Bologna FC 23 33-22 39 6 AS Roma 24 42-30 38 7 Fiorentina 23 36-26 37 8 Lazio 23 28-24 37 9 Napoli 23 32-27 35 10 Torino FC 23 21-20 33 11 Monza 24 21-28 30 12 Genoa 24 25-30 29 13 Lecce 24 24-37 24 14 Frosinone 24 32-49 23 15 Empoli FC 24 18-37 21 16 Sassuolo 23 29-42 20 17 Verona 24 21-32 19 18 Udinese 23 23-37 19 19 Cagliari 24 22-45 18 20 Salernitana 24 20-47 13

