Laga Uji Coba Suwon FC vs Bhayangkara FC Digelar Tertutup karena Masa Tenang Pemilu 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Suwon FC akan menggelar pertandingan uji coba melawan Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada Senin, 12 Februari 2024. Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC Sumardji mengatakan bahwa laga tersebut akan digelar tertutup. "Uji coba Bhayangkara melawan Suwon nanti digelar tertutup di Stadion PTIK mulai jam 7 malam," ujar dia saat dihubungi Tempo, Senin, 12 Februari 2024.

Partai ini merupakan uji coba kedua Suwon FC di Indonesia. Sebelumnya, klub baru Pratama Arhan itu berlatih tanding dengan timnas U-20 Indonesia, Rabu, 7 Februari 2024. Laga yang berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat berakhir dengan skor imbang 0-0. Duel tersebut juga digelar secara tertutup.

Pratama Arhan absen dalam pertandingan tersebut karena sakit. Kabar itu terungkap melalui unggahan Instagram eksklusif sang istri Azizah Salsha. Terlihat pemain berusia 22 tahun terbaring di rumah sakit dengan menggunakan selang infus. Namun, dalam unggahan terbarunya, Senin, 12 Februari, Arhan tampak sudah keluar dari rumah sakit dan sedang menjalani perawatan kulit bersama Azizah.

Kedatangan Suwon FC ke Tanah Air menjadi rangkaian dari persiapan untuk menghadapi musim yang akan datang. Mereka telah berangkat ke Jakarta pada Kamis, 1 Februari dan tiba di Jakarta sehari kemudian. Melalui akun Instagram resminya, Suwon FC sudah memulai sesi latihan di Lapangan ABC Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari.

Sumardji mengungkapkan alasan laga Suwon FC vs Bhayangkara FC digelar tertutup karena saat ini sedang berlangsung hari tenang Pemilu 2024 hingga waktu pencoblosan pada Rabu, 14 Februari. "Ada pemilu, hari tenang," kata dia singkat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah menghadapi Bhayangkara FC, Suwon FC akan beruji coba melawan klub Liga 1 lainnya, yaitu Persib Bandung dan Dewa United. Informasi tersebut disampaikan pihak klub melalui akun Instagram resminya pada hari ini Rabu, 12 Februari.

Berikut jadwal pertandingan uji coba Suwon FC melawan klub-klub Liga 1:

12 Februari 2024: Suwon FC vs Bhayangkara FC mulai pukul 19.00 WIB.

14 Februari 2024: Suwon FC vs Persib Bandung

15 Februari 2024: Suwon FC vs Dewa United

Pilihan Editor: Kisah Timnas Pantai Gading Menjuarai Piala Afrika 2024, Ketika Bayang Tragedi Berubah Jadi Akhir Bahagia