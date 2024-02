Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-24: Kejutan, Udinese Kalahkan Juventus 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus mendapat malu saat berlaga di kandang sendri. Memainkan pertandingan Liga Italia pekan ke-24 di Allianz Stadium, Turin, mereka takluk 0-1 dari Udinese yang ada di papan bawah klasemen.

Juventus tampil buruk dalam laga kandangnya itu. Mereka kebobolan pada menit ke-25, oleh gol Lautaro Giannetti. Si Nyonya Tua gagal membalas hingga laga berakhir, meski mereka mendominasi penguasaan bola hingga 70 persen.

Ini menjadi kekalahan kedua yang diraih Juventus secara beruntun. Mereka juga gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Tim asuhan Massimiliano Allegri ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 53, tertinggal 7 angka dari Inter Milan di puncak klasemen.

Udinese meraih kemenangan ketiganya musim ini. Mereka naik ke posisi ke-15 klasemen dengan nilai 22.

Laga Juventus vs Udinese menjadi yang terakhir di pekan ke-24. Sebelumnya, Inter Milan menang 4-2 atas AS Roma, sedangkan AC Milan mengalahkan Napoli 1-0.

Baca Juga: Inter Milan Diselidiki atas Dugaan Panggilan Telepon Simone Inzaghi dan Acungan Jari Tengah Francesco Acerbi

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-24

Sabtu dinihari, 10 Februari 2024

Salernitana vs Empoli 1-3.

Sabtu, 10 Februari 2024

Cagliari vs Lazio 1-3.

Minggu dinihari, 11 Februari 2024

AS Roma vs Inter 2-4

Sassuolo vs Torino 1-1.

Minggu, 11 Februari 2024

Florentine vs Frosinone 5-1

Bologna vs Lecce 4-0

Monza va Verona 0-0.

Senin dinihari, 12 Februari 2024

Genoa vs Atalanta 1-4

AC Milan vs Napoli 1-0.

Selasa dinihari, 13 Februari 2024

Juventus vs Udinese 0-1.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 23 55-12 60 2 Juventus 24 36-15 53 3 AC Milan 24 47-27 52 4 Atalanta 23 44-23 42 5 Bologna 23 33-22 39 6 AS Roma 24 42-30 38 7 Fiorentina 23 36-26 37 8 Lazio 23 28-24 37 9 Napoli 23 32-27 35 10 Torino FC 23 21-20 33 11 Monza 24 21-28 30 12 Genoa 24 25-30 29 13 Lecce 24 24-37 24 14 Frosinone 24 32-49 23 15 Udinese 24 24-37 22 16 Empoli FC 24 18-37 21 17 Sassuolo 23 29-42 20 18 Verona 24 21-32 19 19 Cagliari 24 22-45 18 20 Salernitana 24 20-47 13

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan