Striker Iran Mehdi Taremi akan Gabung Inter Milan dengan Status Bebas Transfer

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan telah mencapai kesepakatan penuh dengan pemain internasional Iran Mehdi Taremi, yang akan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Kepastian itu diunggah pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya pada Senin, 12 Februari 2024.

Pemimpin klasemen Liga Italia Serie A itu telah mendapatkan tanda tangan striker Porto Taremi dengan status bebas transfer. Pemain berusia 31 tahun itu akan pindah ke Stadio Meazza pada akhir musim ini.

EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go!

Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year.

