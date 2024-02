Jadwal Bola Sabtu, 24 Februari 2024: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 24-25 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman.

Dari kompetisi Liga 1, dua pertandingan pekan ke-25 akan berlangsung, yang sama-sama disiarkan langsung Indosiar. Persis Solo akan menjamu Persik Kediri, sedangkan PSM Makassar menyambut Bali United.

Liga Inggris pekan ke-26 menghadirkan sejumlah pertandingan menarik. Manchester United akan melawan Fulham, Manchester City menyambangi Bournemouth, sedangkan Arsenal menyambut Newcastle.

Liverpool dan Chelsea tak akan tampil pekan ini. Mereka akan berhadapan di final Carabao Cup pada Minggu malam.

Di Liga Spanyol, Barcelona akan menjalani pertandingan pekan ke-26 dengan menyambut Getafe. Selain itu ada laga Almeria vs Atletico Madrid.

Pertandingan Bayern Munchen vs RB Leipzig

akan jadi menu utama Liga Jerman. Selain itu ada pula pertandingan Liga Italia.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 23 Februari 2024

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-25)

15:00 Persis Solo vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-26, live Vidio)

22:00 Aston Villa vs Nottingham

22:00 Brighton vs Everton

22:00 Crystal Palace vs Burnley

22:00 Manchester United vs Fulham.

Liga Spanyol

(Pekan ke-26, Bein Sport/Vidio)

20:00 Granada vs CF Valencia

22:15 Barcelona vs Getafe.

Liga Italia

(Pekan ke-26, live Bein Sport/Vidio)

21:00 Sassuolo vs Empoli.

Liga Jerman

(Pekan ke-23, live Mola TV)

21:30 Gladbach vs Bochum

21:30 Stuttgart vs FC Koln

21:30 Union Berlin vs Heidenheim

21:30 Werder Bremen vs Darmstadt.

Minggu dinihari, 25 Februari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-26, live Vidio)

00:30 Bournemouth vs Manchester City

03:00 Arsenal vs Newcastle.

Liga Spanyol

(Pekan ke-26, Bein Sport/Vidio)

00:30 Alaves vs Mallorca

03:00 Almeria vs Atletico Madrid.

Liga Italia

(Pekan ke-26, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Salernitana vs Monza

02:45 Genoa vs Udinese.

Liga Jerman

(Pekan ke-23, live Mola TV)

00:30 Bayern Munchen vs RB Leipzig.