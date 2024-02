Hasil, Jadwal, dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-26: Papan Tengah Sengit, Papan Atas Main Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan di papan tengah klasemen Liga Italia berlangsung sengit setelah dimainkannya pertandingan-pertandingan pekan ke-26 pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 24-25 Februari 2024.

Empoli meraih kemenangan dramatis 3-2 di markas Sassuolo berkat gol Simone Bastoni pada menit-menit akhir laga. Kemenangan tersebut membawa Empoli menghuni posisi ke-13 dengan 25 poin, terpaut delapan poin dari tim peringkat ke-12, Genoa.

Genoa juga tampil gemilang pada pekan ke-26 dengan kesuksesan memukul tamunya Udinese dengan skor 2-0. Bagi Udinese, kekalahan kesembilan di liga musim ini membuat mereka terpuruk di posisi ke-15 dengan 23 poin.

Monza meraih kemenangan kedua secara beruntun saat mereka menghantam tuan rumah sekaligus tim juru kunci Salernitana dengan skor 2-0. Kemenangan itu membuat Monza menghuni posisi ke-11 dengan 36 poin. Sedangkan Salernitana semakin jauh dari zona aman dengan koleksi 13 poin, atau terpaut tujuh poin dari posisi ke-17.

Malam ini akan hadir sejumlah laga menarik, yakni Juventus vs Frosinone, Cagliari vs Napoli, Lecce vs Inter, AC Milan vs Atalanta.

Hasil Pertandingan Liga Italia Pekan Ke-26:

Bologna 2 (Giovanni Fabbian 27’, Remo Freuler 65’) Verona 0.

Sassuolo 2 (Andrea Pinamonti (P) 54’, Gian Marco Ferrari 77’) Empoli 3 (Sebastiano Luperto 11’, M’Baye Niang (P) 64’, Simone Bastoni 93’).

Salernitana 0 Monza 2 (Daniel Maldini 78’, Matteo Pessina 83’).

Genoa 2 (Matteo Retegui 36’, Mattia Bani 40’) Udinese 0.

Jadwal pertandingan Liga Italia Minggu malam ini:

18:30 Juventus vs Frosinone

21:00 Cagliari vs Napoli

00:00 Lecce vs Inter

02:45 AC Milan vs Atalanta.

Klasemen Liga Italia





