Cristiano Ronaldo Beraksi Lagi Malam Ini, Al Nassr Hadapi Al Shabab di Liga Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo dan timnya, Al Nassr, tengah berjuang mengincar gelara juara di berbagai arena pada musim ini. Mereka akan berusaha melakukan penebusan setelah meraih hasil kurang memuaskan pada musim 2022/23 lalu.

Ronaldo masih akan bekerja sama dengan sejumlah bintang lain di Al Nassr. Mereka antara lain Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, dan Alex Telles.

Al Nassr finis di posisi kedua Saudi Pro League 2022/23, dan juga tersingkir di semifinal Piala Raja dan Piala Super Saudi. Ronaldo yang berusia 39 tahun telah menjadi kapten timnya untuk meraih gelar pertama musim ini: memenangi Piala Champions Klub Arab (juga dikenal sebagai Piala Klub Raja Salman).

Kini fokus pemain Portugal ini, bersama rekan setimnya di Al Nassr, adalah meraih gelar di ajang Liga Pro Saudi, Piala Raja, dan Liga Champions Asia.

Simak rangkuman hasil dan jadwal Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr:

Hasil Pertandingan Terakhir

15 Februari: Al Feiha vs Al Nassr 0-1 (Liga Champions Asia)

18 Februari: Al Nassr vs Al Fateh 2-1

22 Februari: Al Nassr vs Al Feiha 2-0 (Liga Champions Asia).

Posisi Al Nassr Terkini

Liga Arab Saudi:

Main 20 kali, menang 15, gol 57-24

Posisi klasemen: 2 (nilai 49, tertinggal 7 poin dari l Hilal).

Piala Raja: Tersingkir di babak perempat final (kalah 2-5 dari Al Shabab)

Liga Chamions Asia:

Sudah lolos ke babak perempat final, akan menghadapi Al Ain (UEA).

Piala Champions Arab

Juara, kalahkan Al Hilal 2-1 di final.

Jadwal Pertandingan Berikutnya

Senin, 26 Februari: 00.00 WIB, Al Shabab vs Al Nassr

(Al Shabab saat ini berada di posisi ke-10 klasemen Liga Arab Saudi dengan nilai 24, tertinggal 25 poin dari Al Nassr).

01 Maret: 00.00, Al Nassr vs Al Hazem

04 Maret: 18:00, Al Ain vs Al Nassr (Liga Champions Asia)

08 Maret: 00:00, Al Nassr vs Al Raed

11 Maret: 18:00, Al Nassr vs Al Ain (Liga Champions Asia)

16 Maret: 02:00, Al Ahli vs Al Nassr.

