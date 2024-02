10 Fakta Menarik Jelang Duel Chelsea vs Liverpool di Final Carabao Cup Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan menghadapi Liverpool dalam laga final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada Minggu, 25 Februari 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Wembley, London mulai pukul 22.00 WIB.

Pertarungan Chelsea vs Liverpool kali ini cukup menyita perhatian mengingat kondisi kedua tim yang sama-sama pincang. Badai cedera melanda kedua tim sehingga beberapa pemain inti dipastikan tak bisa tampil.

Chelsea setidaknya harus kehilangan tujuh pemain menjelang laga, yaitu Romeo Lavia, Lesley Ugochukwu, Benoit Badiashile, Reece James, Wesley Fofana, Carney Chukwuemeka, dan Marc Cucurella.

Di sisi lain, ada delapan pemain Liverpool yang tak bisa bermain pada laga nanti malam, yakni Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ben Doak, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Diogo Jota, Thiago Alcantara, dan Curtis Jones.

Selain soal banyaknya pemain yang absen, terdapat sederet fakta-fakta lain dari laga Chelsea vs Liverpool nanti malam. Tempo merangkum 10 fakta menarik menjelang duel tersebut, simak selengkapnya berikut ini.

1. Pertandingan Chelsea vs Liverpool nanti akan menjadi pertarungan ketiga bagi kedua tim di final Carabao Cup atau Piala EFL dengan The Blues memenangkan laga pada 2005, dan The Reds meraih kemenangan pada 2022.

2. Chelsea memenangkan empat dari tujuh pertandingan terakhir Carabao Cup mereka melawan Liverpool, dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan. Tetapi, pada pertemuan terakhir, mereka kalah 10-11 lewat adu penalti.

3. Kemenangan 4-1 Liverpool atas Chelsea di Liga Inggris awal Februari ini menyudahi rentetan tujuh kali hasil imbang beruntun melawan Chelsea di semua kompetisi.

4. Dengan Chelsea dan Liverpool yang telah bertemu dalam dua final Carabao Cup sebelumnya (2005 dan 2022) dan dua final Piala FA sebelumnya (2012 dan 2022), ini akan menjadi pertandingan pertama yang dimainkan dalam lima final domestik utama yang berbeda dalam sejarah sepak bola Inggris.

5. Ini akan menjadi pertemuan keempat Chelsea dan Liverpool di Stadion Wembley, dengan The Blues memenangkan final Piala FA 2012, sebelum The Reds meraih kemenangan 11-10 di final Carabao Cup 2022.

6. Laga nanti merupakan pertemuan kedua para pelatih di laga final, setelah sebelumnya Jurgen Klopp mengalahkan Mauricio Pochettino pada final Liga Champions 2019 saat masih melatih Tottenham Hotspur.

7. Chelsea akan tampil dalam final Carabao Cup atau Piala EFL mereka yang ke-10 dengan catatan lima kali menang dan empat kali kalah dari sembilan laga sebelumnya, termasuk dua pertandingan berakhir lewat adu penalti (melawan Manchester City 2019 dan Liverpool 2022).

8. Liverpool akan memainkan laga final Carabao Cup atau Piala EFL ke-14, terbanyak di antara tim lainnya dengan catatan sembilan kali keluar sebagai juara.

9. Chelsea telah mencetak 12 gol pada Carabao Cup musim ini dengan total delapan pencetak gol berbeda (tidak termasuk gol bunuh diri) dan menjadi yang terbanyak sejak musim 2014-2015 (9) saat terakhir kali mereka mengangkat trofi.

10. Liverpool selalu kebobolan pada lima pertandingan Carabao Cup mereka musim ini dan hanya tiga tim yang pernah memenangkan trofi tanpa mencatatkan clean sheet, yaitu West Bromwich Albion (1965-66), Birmingham City (2010-2011), dan Manchester City (2015-2016).

EFL

