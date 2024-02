Simak Persaingan Tim-tim di Papan Atas Liga 1: Borneo FC, PSIS Semarang, Persib Bandung dan Bali United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga 1 2023-2024 mendekati akhir musim. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Tanah Air ini yang dimulai Juli lalu itu kini menyisakan sembilan pekan lagi, dan persaingan di posisi empat besar semakin ketat.

Musim ini menjadi kali pertama juara Liga 1 tidak otomatis diraih tim yang menduduki puncak klasemen akhir. Di era Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ada babak Championships Series di pengujung liga untuk empat tim teratas bersaing untuk memperebutkan gelar juara, yang dijadwalkan 4-25 Mei nanti.

Klasemen terbaru, setelah rangkaian pertandingan pekan ke-25 tuntas digelar, posisi teratas diduduki Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu mengemas 57 poin, menyusul kemenangan 3-2 dari Persikabo 1973 pada Kamis, 22 Februari 2024.

Borneo FC unggul 14 poin dari tim di bawahnya, PSIS Semarang. Berikutnya, di urutan ketiga dan keempat, diduduki Persib Bandung dan Bali United yang memiliki nilai sama, 42 poin.

Posisi keempat tim itu tidak mengalami perubahan setelah keempatnya memainkan pertandingan ke-25. Dari empat tim itu, hanya Borneo FC yang memetik poin maksimal di laga terakhir. Tiga lainnya, semuanya bermain imbang.

PSIS Semarang ditahan imbang 1-1 oleh Dewa United pada Jumat lalu. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini nyaris menang 1-0 setelah unggul lewat Paulo Gali pada menit ke-16, tapi kebobolan pada tambahan waktu 90+3'. Kiper Dewa United, Sonny Stevens, yang meninggalkan gawang untuk membantu serangan, berhasil mencetak gol penyama kedudukan.

Stevens berhasil menyundul bola sepak pojok yang dilakukan Egy Maulana Vikri, untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan. Pemain Belanda berusia 31 tahun itu menjadi kiper pertama yang mencetak gol di era Liga 1 yang digulirkan sejak 2017.

Persib Bandung bernasib serupa dengan PSIS. Bermain di kandang Barito Putera, Jumat, mereka unggul lebih dulu berkat gol David da Silva pada menit ke-11, tetapi gagal menang karena kebobolan pada menit ke-90 oleh Yuswanto Aditya.

Gol balasan tim tuan rumah itu terjadi setelah Maung Bandung bermain dengan sepuluh orang menyusul kartu merah yang diterima Alberto Rodriguez pada menit ke-70.

Sementara, tim peringkat keempat klasemen Liga 1, Bali United bermain imbang tanpa gol di kandang PSM Makassar, Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu. Kedua tim bermain sengit dengan banyak peluang gol tercipta tetapi tak ada satu gol pun tercipta hingga laga berakhir.

Dengan hasil imbang yang diraih ketiga tim itu, maka posisi mereka tidak berubah di klasemen sementara Liga 1. Bagaimana peluang tim di bawahnya naik ke empat besar?

Madura United yang berada di urutan kelima dengan 39 poin, tiga angka di belakang Persib dan Bali United, berpotensi naik. Sementara, tim-tim lain yang berada di bawah lagi, masih belum akan bisa ke posisi empat besar.

Persik Kediri yang kalah di kandang Persis Solo pada pekan ke-25, kini di urutan keenam dengan 37 poin, lima poin di belakang Bali United.



Jadwal Pertadingan Empat Tim Papan Atas dan Kemungkinan Perubahan Klasemen Posisi 4 Besar

Borneo FC akan menjamu tim juru kunci saat ini, Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada pekan ke-26, Senin, 26 Februari 2024. Stefano Lilipaly dan rekan-rekannya diperkirakan bakal mampu memetik kemenangan untuk mengukuhkan posisinya di puncak.

Berikutnya, tim peringkat kedua dan ketiga akan berduel. Persib akan menjamu PSIS pada Selasa. Jika Maung Bandung berhasil memetik kemenangan, mereka akan menggusur Laskar Mahesa Jenar dari posisi runner-up.

Sementara, Bali United dijadwalkan bermain pada Kamis. Tim berjuluk Serdadu Tridatu ini akan menjamu Persis yang baru saja memetik kemenangan kandang atas Persik Kediri.

Jadwal Pertandingan Pekan ke-26 Liga 1:

Senin, 26 Februari:

15.00 WIB

Arema FC vs Persija Jakarta

19.00 WIB

Borneo FC vs Bhayangkara Presisi Indonesia FC

Madura United vs Persikabo 1973

Selasa, 27 Februari:

15.00 WIB

Dewa United vs RANS Nusantara FC

PSS Sleman vs Persita Tangerang

19.00 WIB

Persib Bandung vs PSIS Semarang

Rabu, 28 Februari:

15.00 WIB

Persik Kediri vs Barito Putera

19.00 WIB

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Kamis, 29 Februari:

19.00 WIB

Bali United vs Persis Solo

