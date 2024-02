Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-26: Inter Milan dan Juventus Menang, AC Milan Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 25-26 Februari 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-26. Inter Milan dan Juventus menang, sedangkan AC Milan bermain imbang.

Inter Milan sukses meraih tiga poin setelah mengalahkan tuan rumah Lecce 4-0 di Stadion Via del Mare. Lautaro Martinez mengemas dua gol, yang sekaligus menjadi golnya ke-100 dan 101 bersama Inter.

Dua gol lainnya dicetak Davide Frattesi dan Stefan de Vrij.

Kemenangan ini membuat Inter semakin kokoh di puncak klasemen dengan 66 poin, unggul sembilan poin atas Juventus yang menempati peringkat kedua dan terpaut 14 poin dari AC Milan pada posisi ketiga.

Dalam laga yang berlangsung lebih awal, Juventus menang 3-2 atas Frosinone. Sedangkan AC Milan bermain imbang 1-1 saat menjamu Atalanta, setelah keunggulan lewat Rafael Leao dimentahkan gol penalti Teun Koopmeiners.

Pada malam ini, masih ada dua pertandingan Liga Italia yang akan berlangsung, yakni AS Roma vs Torino dan Fiorentina vs Lazio.

Hasil dan Jadwal Liga Italia Pekan Ke-26

(Live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 24 Februari 2024

Bologna Verona 2-0

Sassuolo vs Empoli 2-3

Salernitana vs Monza 0-2

Genoa vs Udinese 2-0.

Minggu, 25 Februari 2024

Juventus vs Frosinone 3-2

Cagliari vs Napoli 1-1

Lecce vs Inter 0-4

AC Milan vs Atalanta 1-1.

Selasa dinihari, 27 Februar 2024

00:30 AS Roma vs Toriino

02:45 Fiorentina vs Lazio.

Klasemen Liga Italia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan