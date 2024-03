Klasemen dan Top Skor Liga Italia Pekan Ke-27: AC Milan Kalahkan Lazio 1-0, 3 Pemain Tuan Rumah Kena Kartu Merah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan menang 1-0 saat berlaga di kandang Lazio pada pertandingan pekan ke-27 Liga Italia, Sabtu dinihari, 2 Februari 2024. Tiga pemain Lazio terkena kartu merah.

Gol di menit ke-88 dari penyerang Noah Okafor memastikan kemenangan AC Milan. Okafor menjebol gawang lawan setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Satu gol Milan lainnya, pada menit ke-77, lewat Rafael Leao, dianulir karena offside.

Lazio harus bermain dengan delapan pemain di akhir laga. Pada menit ke-57 Luca Pellegrini menerima kartu kuning kedua. Di masa injury time, mereka kehilangan Adam Marusic dan Matteo Guendouzi juga mendapat kartu merah.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Milan yang gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka masih ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 56, hanya terpaut satu poin dari Juventus yang ada di atasnya dan belum memainkan laga pekan ke-26.

Juventus akan bertandang ke Napoli pada hari Minggu. Inter Milan yang kini memuncaki klasemen dengan mengemas 69 poin akan menjamu Genoa pada hari Senin.

Lazio menderita dua kekalahan secara beruntun. Mereka kini ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 40.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-27, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu dinihari, 2 Maret 2024

Lazio vs AC Milan 0-1.

Sabtu, 2 Maret 2024

21:00 Udinese vs Salernitana

Minggu dinihari, 3 Maret 2024

00:00 Monza vs AS Roma

02:45 Torino vs Fiorentina

Minggu, 3 Maret 2024

18:30 Verona vs Sassuolo

21:00 Empoli vs Cagliari

21:00 Frosinone vs Lecce

Senin dinihari, 4 Maret 2024

00:00 Atalanta vs Bologna

02:45 Napoli vs Juventus

Selasa dinihari, 5 Maret 2024

02:45 Inter vs Genoa.

Klasemen Liga Italia



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan