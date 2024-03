Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-27: Juventus Ditekuk Napoli 1-2, Inter Milan Main Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus kembali mendapat pukulan dalam persaingan perebutan gelar juara Liga Italia. Mereka kalah 1-2 saat berlaga di kandang Napoli dalam pertandingan pekan ke-27 di Stadio Diego Armando Maradona, Senin dinihari, 4 Maret 2024.

Juventus kebobolan oleh gol Khvicha Kvaratskhelia pada menit ke-42. Mereka bisa membalas pada menit ke-81, lewat gol Federico Chiesa.

Namun, hanya selang tujuh menit, Napoli kembali unggul berkat gol Giacomo Raspadori. Ia menyambar bola tendangan penalti Victor Osimhen yang sempat diblok kiper Juventus Alex Meret.

Hasil ini membuat Juventus gagal menjaga kebangkitan. Pekan lalu, mereka mampu mengakhiri tiga laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Frisinone 3-2.

Kini, kekalahan dari Napoli belum mengubah posisi Juventus dari urutan kedua klasemen. Namun, jaraknya dengan Inter Milan yang ada di puncak bisa melebar.

Juve saat ini mengemas nilai 57 poin dari 27 laga. Mereka tertinggal 12 angka dari Inter Milan yang ada di puncak. Inter baru akan bermain melawan Genoa malam nanti.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-27, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu dinihari, 2 Maret 2024

Lazio vs AC Milan 0-1.

Sabtu, 2 Maret 2024

Udinese vs Salernitana 1-1

Minggu dinihari, 3 Maret 2024

Monza vs AS Roma 1-4

Torino vs Fiorentina 0-0.

Minggu, 3 Maret 2024

Verona vs Sassuolo 1-0

Empoli vs Cagliari 0-1

Frosinone vs Lecce 1-1.

Senin dinihari, 4 Maret 2024

Atalanta vs Bologna 1-2

Napoli vs Juventus 2-1,

Selasa dinihari, 5 Maret 2024

02:45 Inter vs Genoa.

Klasemen Liga Italia



