Klasemen dan Rekap Hasil Liga 1 Usai Persis Solo Kalahkan PSM Makassar 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persis Solo berhasil memetik poin penuh saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin malam, 4 Maret 2024, Persis Solo menang dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal kemenangan Persis Solo dicetak oleh Moussa Sidibe pada menit ke-54. Kemenangan ini membuat Persis naik ke posisi 11 klasemen dengan 35 poin. Sedangkan bagi PSM, kekalahan ini membuat mereka berada di posisi ke-12 dengan 34 poin.

Baca Juga: Kronologi Aksi Brutal Wahyudi Hamisi pada Laga Liga 1 antara Persebaya Surabaya vs PSS Sleman

Jalannya Pertandingan

Kedua tim sama-sama menampilkan permainan menyerang sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang pun dihasilkan kedua tim. Namun, mereka sama-sama masih mengalami kebuntuan. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap tanpa gol bagi kedua tim.

Memasuki babak kedua, baik PSM maupun Persis tetap tampil menyerang. Namun Persis, yang akhirnya berhasil mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-54. Adalah Moussa Sidibe yang berhasil mencetak gol tersebut setelah memanfaatkan kesalahan kiper PSM, Muhammad Ardiansyah, yang gagal menangkap bola dengan sempurna.

Tertinggal satu gol, para pemain PSM meningkatkan intensitas serangan mereka. Ancaman diberikan melalui tendangan keras Yakob Sayuri di sisi kiri. Namun bola masih bisa ditepis kiper Persis, Muhammad Riyandi.

Tendangan dari luar kotak penalti menjadi salah satu cara yang dilakukan tim Juku Eja, julukan PSM, untuk bisa mencetak gol. Salah satu upayanya dilakukan Kenzo Nambu. Tapi, tendangan kerasnya masih bisa diantisipasi Riyandi.

Persis pun terlihat cukup kesulitan untuk memberikan tekanan lagi ke gawang PSM. Meski lebih mendapatkan tekanan dari para pemain PSM, lini pertahanan Laskar Sambernyawa, julukan Persis, tampil begitu solid.

PSM Makassar terus memberikan tekanan ke lini pertahanan Persis. Tapi hingga babak kedua usai, skor tetap 1-0 untuk kemenangan tim tuan rumah.

Susunan Pemain Utama

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Persis Solo: 1-Muhamad Riyandi; 36-Althaf Indie Alrizky, 30-Eky Taufik Febrianto, 5-Jaimerson Xavier, 26-Rian Miziar; 10-Alexis Messidoro, 14-Sho Yamamoto, 8-Taufiq Febriyanto; 80-Arkhan Kaka, 25-Moussa Sidibe, 99-Ramadhan Sananta

Pelatih: Milomir Seslija

PSM Makassar: 1-Muh. Ardiansyah; 68-Daffa Salman, 27-Safrudin Tahar, 4-Yuran Fernandes; 8-Ananda Raehan, 48-Arfan, 39-Kenzo Nambu; 20-Adilson Silva, 22 Yakob Sayuri, 23-Yance Sayuri, 88-Victor Mansaray

Pelatih: Bernardo Tavares

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-27)

Jumat, 1 Maret 2024

Persikabo 1973 vs Arema FC 0-1

Bhayangkara FC vs Madura United 3-2.

Sabtu, 2 Maret 2024

Persita vs Borneo FC 0-1

Persija Jakarta vs Dewa United 4-1.

Minggu, 3 Maret 2024

Persebaya vs PSS Sleman 2-1

PSIS Semarang vs Persik Kediri 2-1

RANS Nusantara vs Persib Bandung 0-3.

Senin, 4 Maret 2024

15:00 Barito Putera vs Bali United 4-3

19:00 Persis Solo vs PSM Makassar 1-0





Klasemen Liga 1

No. Nama Tim Jumlah pertandingan Menang Imbang Kalah Poin 1 Borneo FC Samarinda 27 19 6 2 63 2 PERSIB Bandung 27 12 12 3 48 3 PSIS Semarang 27 13 7 7 46 4 Bali United FC 27 13 6 8 45 5 Madura United FC 27 12 6 9 42 6 PERSIK Kediri 27 11 7 9 40 7 PS Barito Putera 27 9 10 8 37 8 PERSIJA Jakarta 27 8 11 8 35 9 Dewa United FC 27 8 11 8 35 10 PERSEBAYA Surabaya 27 8 11 8 35 11 PERSIS Solo 27 9 10 8 35 12 PSM Makassar 27 8 10 9 34 13 RANS Nusantara FC 27 8 9 10 33 14 PSS Sleman 27 7 10 10 31 15 AREMA FC 27 8 6 13 30 16 PERSITA Tangerang 27 7 7 13 28 17 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 27 3 9 15 18 18 PERSIKABO 1973 27 3 8 16 17

Pilihan Editor: Wawancara Pelatih Timnas U-16 Nova Arianto: Saya Mau Indonesia Bermain seperti Mali di Piala Dunia U-17