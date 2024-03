Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga Italia Pekan Ke-27: Inter Milan Kalahkan Genoa 2-1, Unggul 15 Poin dari Juventus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan menang 2-1 saat menjamu Genoa dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-27 di San Siro, Selasa dinihari, 5 Maret 2024. Mereka makin mapan di puncak klasemen.

Kristjan Asllani membuka keunggulan Inter pada menit ke-30 setelah menerima umpan terobosan Alexis Sanchez dan melepaskan tembakan ke bagian atas gawang dari dalam kotak penalti.

Delapan menit kemudian Sanchez menggandakan keunggulan melalui eksekusi penalti setelah Morten Frendrup melakukan pelanggaran terhadap Nicolo Barella.

Genoa mengecilkan ketertinggalan sembilan menit memasuki babak kedua. Johan Vasquez melepaskan tendangan voli setelah menyambut umpan bek Stefan De Vrij. Namun, meski ada upaya gagah berani dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan, Inter tetap menjaga keunggulannya hingga akhir laga.

Kemenangan ini kian mendekatkan Inter Milan pada gelar Juara. Mereka kini memuncaki klasemen Serie A dengan keunggulan 15 poin dari Juventus yang baru kalah 2-1 di Napoli. Genoa berada di urutan ke-12 dengan 33.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-27

Sabtu dinihari, 2 Maret 2024

Lazio vs AC Milan 0-1.

Sabtu, 2 Maret 2024

Udinese vs Salernitana 1-1

Minggu dinihari, 3 Maret 2024

Monza vs AS Roma 1-4

Torino vs Fiorentina 0-0.

Minggu, 3 Maret 2024

Verona vs Sassuolo 1-0

Empoli vs Cagliari 0-1

Frosinone vs Lecce 1-1.

Senin dinihari, 4 Maret 2024

Atalanta vs Bologna 1-2

Napoli vs Juventus 2-1,

Selasa dinihari, 5 Maret 2024

Inter vs Genoa 2-1.

Klasemen Liga Italia

