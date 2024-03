Laga MLS All Star vs Liga MX All Star Resmi Diumumkan, Lionel Messi Berpeluang Tampil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Major League Soccer (MLS) All Star vs Liga MX Meksiko All Star resmi diumumkan pada Senin, 4 Maret 2024. Bintang Inter Miami Lionel Messi dikabarkan bakal ikut bermain dalam pertandingan tersebut.

Ini merupakan edisi ketiga dari pertandingan para pemain bintang dari dua kompetisi tersebut. Rencananya, laga itu bakal digelar di Lower.com Stadium, Columbus, Ohio, Rabu, 24 Juli mendatang.

Otoritas Liga MX Meksiko akan menentukan 26 pemain yang tergabung dalam tim untuk bertanding pada laga tersebut dengan menggelar seleksi. Namun, detail prosesnya belum jelas. Adapun MLS bakal menyiapkan 24 pemain dengan 12 di antaranya dipilih melalui sistem voting oleh penggemar dan 12 pemain sisanya dipilih pelatih Wilfried Nancy yang membawa Columbus Crew menjuarai Piala MLS musim lalu.

Beberapa nama pemain yang diprediksi akan memperkuat tim MLS All Star kemudian muncul, salah satunya Lionel Messi. Kapten timnas Argentina itu masuk sebagai salah satu kandidat mengingat kepopulerannya di level dunia. Meski musim lalu gagal membawa Inter Miami lolos ke playoff MLS. La Pulga setidaknya mampu mempersembahkan trofi Piala Liga MLS.

Selain Messi, beberapa bintang Inter Miami lainnya, seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Luis Suarez juga diprediksi memperkuat tim MLS All Star. Mereka berperan penting atas performa apik The Herons musim ini. Dari tiga laga terakhir, mereka tak terkalahkan dengan catatan dua kali menang dan satu hasil imbang. Pencapaian tersebut membuat Messi dan kolega memimpin klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin.

Tak cuma dari Inter Miami, bintang-bintang dari klub MLS lainnya, sepreti Hugo Lloris (LAFC), Riqui Puig (LA Galaxy), Hector Herrera (Houston Dynamo), dan Lorenzo Insigne (Toronto FC) juga diperkirakan bakal masuk skuad MLS All Star.

Laga MLS All Star vs Liga MX Meksiko All Star bakal dimeriahkan dengan acara MLS Skill Challenge yang mempertandingkan perwakilan pemain dari kedua kompetisi untuk bertarung dalam uji shooting, control, crossing, volleying, passing, dan crossbar. Kemudian terdapat pula gelaran MLS All Star Goalie Wars yang menghadirkan empat kiper bertanding satu lawan satu selama 90 detik untuk mempertahankan gawang sekaligus berupaya mencetak gol dengan format eliminasi tunggal. Gelaran ini bakal digelar pada Selasa, 23 Juli 2024.

