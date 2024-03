Rekap Hasil Liga Europa Jumat Dinihari 8 Maret 2024: Liverpool, AC Milan, dan AS Roma Menangi Duel Leg Pertama Babak 16 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 8 Maret 2024, menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama babak 16 besar. Liverpool, AC Milan, dan AS Roma menang.

Liverpool sudah meletakkan satu kakinya di babak perempat final. Mereka menang 5-1 saat berlaga di kandang Sparta Praha.

Gol-gol Liverpool dicetak Alexis MacAllister (penalti), Darwin Nunez (2 gol), Luis Diaz, dan Dominik Szoboszlai. Gol Sparta Praha tercipta dari bunuh diri Conor Bradley.

Kemenangan besar itu membuat tugas Liverpool pada leg kedua di Anfield menjadi sangat ringan, karena sudah unggul empat gol.

Dalam pertandingan lain, AS Roma menang 4-0 atas Brighton & Hove Albion di Stadion Olimpico. Mereka meraih gol lewat Paulo Dybala dan Romelu Lukaku di babak pertama serta Gianluca Mancin dan Bryan Cristante di babak berikutnya.

AC Milan juga menang 4-2 saat menjamu Slavia Praha. Mereka diuntungkan karena sudah unggul pemain sejak menit ke-26 karena Malick Diouf terkena kartu merah.

Milan kemudian unggul berkat gol-gol dari Olivier Giroud, Tijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic. Slavia hanya membalas dua gol lewat Ivan Schranz dan David Doudera.

Dalam laga lain, Bayer Leverkusen tertahan 2-2 di kandang Qarabag. Sedangkan West Ham United kalah 0-1 di markas Freiburg.

Hasil Liga Europa

(Leg pertama 16 besar)

Sporting vs Atalanta 1-1

AS Roma vs Brighton 4-0

Qarabag vs Bayer Leverkusen 2-2

Sparta Praha vs Liverpool 1-5

AC Milan vs Slavia Praha 4-2

Benfica vs Rangers 2-2

Freiburg vs West Ham 1-0

Marseille vs Villarreal 4-0.

Jadwal leg kedua babak 16 besar akan berlangsung pekan depan, Jumat dinihari WIB, 15 Maret 2024.

