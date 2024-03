Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-28: Inter Milan Kalahkan Bologna 1-0, Kian Dekati Scudetto

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan semakin kokoh di puncak klasemen Liga Italia dan kian mendekati gelar juara A (scudetto) ke-20. Mereka menang 1-0 atas Bologna pada pekan ke-28 di Stadion Renato Dell'Ara, Sabtu, 9 Maret 2024.

Yann Bisseck mencetak gol sundulan usai memanfaatkan umpan Bastoni pada menit 37, dan menjadi satu-satunya gol yang bernilai tiga poin untuk kemenangan Inter Milan atas Bologna. Gol kedua bek asal Jerman itu juga memastikan I Nerazzuri menjaga rekor 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi sejak awal 2024.

Pasukan Simone Inzaghi itu memimpin klasemen dengan 75 poin, unggul 18 poin dari Juventus di posisi kedua. Juventus berpeluang memangkas selisih poin apabila menang melawan Atalanta pada Minggu.

Namun, Atalanta bukanlah lawan yang mudah karena tim yang berada di posisi enam klasemen sementara dengan perolehan 46 poin itu juga mengincar posisi zona Liga Champions. Atalanta hanya berselisih satu poin dari tim peringkat lima AS Roma yang akan bertandang ke markas Fiorentina pada Minggu.

Adapun Bologna usai kalah dari Inter Milan tetap di posisi empat dengan 51 poin, unggul empat angka dari AS Roma namun tertinggal lima poin dari AC Milan yang menjamu Empoli pada Minggu.

Di posisi terbawah, Cagliari keluar dari zona degradasi dengan kemenangan 4-2 atas Salernitana. Salenitana pun menjadi juru kunci dengan 14 poin, diikuti Sassuolo dan Verona yang sama-sama mengemas 23 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-28, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 9 Maret 2024

Napoli vs Torino 1-1

Cagliari vs Salernitana 4-2

Sassuolo vs Frosinone 1-0

Bologna vs Inter Milan 0-1

Genoa vs Monza 2-3.

Minggu, 10 Maret 2024

Lecce vs Verona 18.30 WIB

AC Milan vs Empoli 21.00 WIB

Senin, 11 Maret 2024

Juventus vs Atalanta 00.00 WIB

Fiorentina vs AS Roma 02.45 WIB

Selasa, 12 Maret 2024

Lazio vs Udinese 02.45 WIB.

Klasemen Liga Italia



No Tim Main Poin 1 Inter Milan 28 75 2 Juventus 27 57 3 AC Milan 27 56 4 Bologna 28 51 5 Roma 27 47 6 Atalanta 27 46 7 Napoli 28 44 8 Fiorentina 27 42 9 Lazio 27 40 10 Monza 28 39 11 Torino 28 38 12 Genoa 27 33 13 Cagliari 28 26 14 Lecce 27 25 15 Empoli 27 25 16 Udinese 27 24 17 Frosinone 28 24 18 Verona 27 23 19 Sassuolo 28 23 20 Salernitana 28 14

