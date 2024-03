Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-28: AC Milan Geser Juventus dari Posisi Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 10-11 Maret 2024, menampilkan pertandingan pekan ke-28. AC Milan menggeser Juventus dari posisi kedua.

AC Milan bermain lebih dahulu. Mereka naik ke peringkat dua klasemen setelah menang tipis 1-0 saat menjamu Empoli di Stadion San Siro.

Gol Rosonerri dicetak oleh Christian Pulisic pada akhir babak pertama.

Milan kini mengumpulkan 59 poin, tertinggal 16 angka dari Inter Milan sehari sebelumnya menang 1-0 atas Bologna. Empoli tertahan pada peringkat 16 dengan 25 poin.

Juventus yang bermain lebih belakangan gagal merebut kembali posisi kedua itu setelah mereka ditahan imbang 2-2 saat menjamu Atalanta di Stadion Allianz, Turin.

Juventus unggul lebih dahulu lewat gol Andrea Cambiaso dan Arkadiusz Milik. Atalanta memblas lewat dua gol yang diborong Teun Koopmeiners.

Juventus, yang ada di posisi ketiga, kini mengemas 58 poin. Sedangkan La Dea berada di posisi keenam dengan 47 poin.

Dalam pertandingan lain, Diego Llorente menjadi pahlawan AS Roma berkat golnya di menit akhir yang memaksa pertandingan melawan Fiorentina berakhir imbang 2-2.

Raihan satu poin dari pertandingan di Stadion Artemio Franchi, Florence, itu membuat Giallorossi menduduki posisi kelima di klasemen sementara dengan 48 poin. Sedangkan Fiorentina berada di posisi kedelapan dengan koleksi total 43 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-28, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 9 Maret 2024

Napoli vs Torino 1-1

Cagliari vs Salernitana 4-2

Sassuolo vs Frosinone 1-0

Bologna vs Inter Milan 0-1

Genoa vs Monza 2-3.

Minggu, 10 Maret 2024

Lecce vs Verona 0-1

AC Milan vs Empoli 1-0

Juventus vs Atalanta 2-2

Fiorentina vs AS Roma 2-2.

Selasa, 12 Maret 2024

Lazio vs Udinese 02.45 WIB.

Klasemen Liga Italia



