Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-29: Ada Derby Atletico Madrid vs Barcelona, Osasuna vs Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Laga besar antara Atletico Madrid vs Barcelona akan tersaji pada pekan ke-29 Liga Spanyol di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Senin, 18 Maret 2024, pada pukul 03.00 WIB. Duel ini adalah laga dua tim yang sedang bercokol di posisi empat besar klasemen La Liga.

Pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona diperkirakan akan berjalan menarik, terlebih kedua tim baru saja memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions, tengah pekan lalu. Atletico Madrid yang berstatus sebagai tuan rumah dipastikan ingin kembali ke jalur kemenangan setelah takluk dari Cadiz dengan skor 0-2.

Barcelona juga ingin melanjutkan tren positif mereka setelah pekan mengalahkan Mallorca dengan skor tipis 1-0. Selain itu, Blaugrana juga ingin memangkas jarak dengan Girona di posisi kedua. Girona dijadwalkan akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum, Madrid, Minggu, 17 Maret 2024 pada pukul 00.30 WIB.

Setelah sempat mengalami fase naik turun pada beberapa waktu sebelumnya, Girona pekan lalu mampu mengamankan kemenangan atas Osasuna dengan skor 2-0. Tren positif ini akan berusaha mereka lanjutan ketika berhadapan dengan Getafe.

Sementara itu, pemuncak klasemen Liga Spanyol sementara, Real Madrid, akan bertandang ke markas Osasuna di Stadion El Sadar, Pamplona, Navarra, Sabtu, 16 Maret 2024, pada pukul 22.15 WIB. Ini merupakan kesempatan Real Madrid mengokohkan diri di puncak klasemen serta melanjutkan tren kemenangan mereka setelah pada pekan lalu mengalahkan Celta Vigo 4-0.

Saat ini, Los Blancos menempati posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol dengan raihan 69 poin dari 28 pertandingan, berjarak tujuh poin dari Girona di peringkat kedua.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-29 Liga Spanyol:

Sabtu, 16 Maret 2024

Real Sociedad vs Cadiz 03.00 WIB

Mallorca vs Granada 20.00 WIB

Osasuna vs Real Madrid 22.15 WIB

Minggu, 17 Maret 2024

Getafe vs Girona 00.30 WIB

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves 03.00 WIB

Sevilla vs Celta Vigo 20.00 WIB

Las Palmas vs Almeria 22.15 WIB

Villarreal vs Valencia 22.15 WIB

Senin, 18 Maret 2024

Rayo Vallecano vs Real Betis 00.30 WIB



Atletico Madrid vs Barcelona 03.00 WIB.

