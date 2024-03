Jadwal Liga Italia Pekan Ke-29: Ada Laga Besar Inter Milan vs Napoli, Juventus vs Genoa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan besar antara Inter Milan vs Napoli akan tersaji pada pekan ke-29 Liga Italia 2023-2024 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Senin, 18 Maret 2024, pada pukul 02.45 WIB. Inter berstatus sebagai pemuncak klasemen Serie A sementara, sedangkan Napoli berstatus sebagai juara bertahan.

Inter yang merupakan pemuncak klasemen sementara tentu ingin memperlebar jarak, sementara Napoli ingin melanjutkan tren positif mereka. Tercatat Inter kini telah mengumpulkan 75 poin dari 28 pertandingan, berjarak 31 poin dari Napoli yang menempati peringkat ketujuh.

Baik Inter atau Bologna tercatat pada lima pertandingan terakhir mereka harus menelan kekalahan serta tersingkir pada ajang Liga Champions. Kedua tim berniat mengusung misi bangkit ketika berlaga di Liga Italia.

Selanjutnya, tim penghuni posisi kedua, AC Milan, akan bertandang ke markas Hellas Verona di Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona, Minggu, 17 Maret 2024, pada pukul 21.00 WIB. Rossoneri harus mengamankan kemenangan pada pertandingan ini agar mengokohkannya posisi mereka di klasemen sementara Liga Italia.

Selanjutnya, penghuni peringkat ketiga Juventus akan ditantang posisi keenam Genoa di Stadion Allianz, Turin, Minggu, 17 Maret 2024, pada pukul 18.30 WIB. Pada pertandingan ini Bianconeri tentu berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah pada pekan sebelumnya ditahan imbang oleh Atalanta 2-2.

Selain itu ada pertandingan lain di antaranya Empoli vs Bologna, Frosinone vs Lazio, Atalanta vs Fiorentina dan AS Roma vs Sassuolo.

Jadwal lengkap Liga Italia pekan ke-29:

Sabtu, 16 Maret 2024

Empoli vs Bologna 02.45 WIB

Monza vs Cagliari 21.00 WIB

Udinese vs Torino 21.00 WIB

Minggu, 17 Maret 2024

Salernitana vs Lecce 00.00 WIB

Frosinone vs Lazio 02.45 WIB

Juventus vs Genoa 18.30 WIB

Verona vs AC Milan 21.00 WIB

Senin, 18 Maret 2024

Atalanta vs Fiorentina 00.00 WIB

AS Roma vs Sassuolo 00.00 WIB

Inter Milan vs Napoli 02.45 WIB.

