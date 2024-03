10 Fakta Penting Jelang Duel Manchester United vs Liverpool di Piala FA Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan menjamu Liverpool dalam lanjutan babak perempat final Piala FA di Old Trafford, Minggu, 17 Maret 2024 mulai pukul 22.30 WIB. Ini merupakan pertemuan kedua mereka pada musim ini.

Sebelumnya, Manchester United mampu menahan imbang Liverpool dalam pertandingan paruh pertama Liga Inggris di Anfield pada Desember 2023 lalu. Kala itu, duel bertajuk 'Northwest Derby' ini berakhir dengan skor 0-0.

Menjelang laga Manchester United vs Liverpool di Piala FA, Tempo merangkum 10 fakta penting dari kedua tim. Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

1. Ini akan menjadi pertarungan ke-15 Manchester United dan Liverpool sepanjang sejarah di Piala FA. Setan Merah mendominasi dengan 10 kali menang, sementara The Reds hanya mencatatkan empat kemenangan.

2. Duel terakhir Manchester United vs Liverpool di Piala FA Cup tersaji pada Januari 2021 silam. Kala itu, tim asuhan Erik ten Hag mampu membungkam Pasukan Merseyside Merah dengan skor tipis 3-2.

3. Manchester United memenangkan pertandingan terakhir atas Liverpool di Old Trafford dengan skor 2-1 pada 2022, namun mereka pernah dibuat babak belur dengan kekalahan telak 0-5 dan 2-4 pada 2021.

4. Dari 19 pertandingan kandang musim ini, Manchester United hanya mampu meraih 10 kemenangan, delapan kekalahan, dan satu hasil imbang. Pada laga kandang terakhir, Bruno Fernandes dan kawan-kawan menaklukan Everton 2-0.

5. Liverpool tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir di semua ajang dengan torehan delapan kali menang dan satu kali imbang. Terakhir kali The Reds kalah saat ditekuk Arsenal 1-3 pada awal Februari lalu.

6. Manchester United mendapat tambahan kekuatan usai tiga pemain utamanya, Rasmus Hojlund, Harry Maguire, dan Aaron Wan-Bissaka pulih dari cedera dan dipastikan bisa bermain melawan Liverpool.

7. Liverpool masih akan kehilangan sejumlah pemain intinya, seperti Ibrahima Konate, Joel Matip, Ryan Gravenberch, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Alisson Becker, dan Curtis Jones. Namun, Mohamed Salah dalam kondisi fit usai pulih dari cedera hamstring yang diderita sejak Januari 2024.

8. Manchester United gagal mencetak gol dalam enam dari sembilan pertandingan terakhir mereka melawan Liverpool, termasuk pada dua laga sebelumnya yang berakhir imbang 0-0 dan kekalahan 0-7.

9. Mohamed Salah saat ini menjadi pemain Liverpool yang paling banyak mencetak gol ke gawang Manchester United dengan catatan 12 gol dari 13 pertandingan yang dijalani.

10. Pemain Manchester United Bruno Fernandes memiliki catatan gemilang di Piala FA dengan mencetak lima gol da dan satu assist dari enam penampilan terakhirnya.

