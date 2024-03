Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-29: Juventus Ditahan Genoa 0-0, Dusan Vlahovic Kena Kartu Merah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus semakin tertinggal dalam perburuan gelar juara Serie A Liga Italia setelah ditahan imbang 0-0 di kandang sendiri oleh Genoa, Minggu, 17 Maret 2024. Mereka gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun dan hanya mampu meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan.

Juventus harus bermain dengan 10 orang dalam laga ini. Dusan Vlahovic diusir keluar lapangan pada masa tambahan waktu.

Genoa nyaris mencetak gol di babak pertama ketika pemain bertahan Mattia Bani bangkit untuk menyambut umpan silang Albert Guomundsson dengan sundulan. Namun, namun Wojciech Szczesny melakukan penyelamatan gemilang.

Juve kembali tampil dengan lebih bersemangat setelah turun minum. Peluang terbesar mereka datang dari Vlahovic, yang kembali dari skorsing, pada menit ke-75. Namun, sundulannya masih melambung di atas mistar gawang.

Vlahovic mendapatkan kartu kuning di waktu tambahan dan kemudian mendapatkan kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran.

Hasil ini membuat Juve tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan. Genoa tetap berada di peringkat 12.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-29, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 16 Maret 2024

Empoli vs Bologna 0-1.

Monza vs Cagliari 1-0

Udinese vs Torino 0-2

Salernitana vs Lecce 0-1

Frosinone vs Lazio 2-3.

Minggu, 17 Maret 2024

Juventus vs Genoa 0-0

21:00 Verona vs AC Milan.

Senin, 18 Maret 2024

00:00 AS Roma vs Sassuolo

00:00 Atalanta ca Fiorentina

02:45 Inter va Napoli.

Klasemen Liga Italia



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan