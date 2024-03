Skenario Inter Milan Bisa Rebut Gelar Juara Liga Italia Lebih Cepat Musim Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan hanya membutuhkan empat kemenangan untuk meraih trofi Liga italia 2023-2024. I Nerazzurri berpeluang mengakhiri perburuan scudetto jika mampu meraih kemenangan melawan Empoli, Udinese, Cagliari, dan AC Milan.

Empat laga itu merupakan deretan pertandingan di depan yang memberikan peluang I Nerazzurri meraih gelar Liga Italia ke-20 dalam sejarah mereka. Saat ini, Inter Milan telah mengoleksi 76 poin. Pasukan Simone Inzaghi akan meraih 88 poin apabila berhasil meraih kemenangan.

Menang dalam tiga laga lalu menang atas AC Milan dalam laga Derby Milan, menjadi skenario yang sempurna tentunya dalam memastikan gelar Scudetto.

Lautaro Martinez dan kawan-kawan akan merayakan gelar di Stadion San Siro atau Giuseppe Meazza pada laga pekan ke-33 tersebut pada 21 April 2024.

Dengan kompetisi yang tengah jeda karena jadwal FIFA Matchday, sepekan ke depan akan memberikan waktu bagi Simone Inzaghi untuk membuat rencana dalam mewujudkan misi tersebut.

"Memastikan scudetto dalam laga derby Milan akan memberikan kegembiraan yang berebeda. Namun, saya kira Inter Milan tidak akan menghitung-hitungnya," kata mantan pemain Inter Milan, Andrea Ranocchi, seperti yang diberitakan La Gazzetta dello Sport, Senin, 18 Maret 2024.

Andrea, yang bermain di Inter Milan pada 2010-2022,, menegaskan mengunci gelar dan merayakannya dalam laga derby akan menjadi momen yang indah bagi tim Biru Hitam. "Intinya, semakin cepat mereka memastikan gelar Liga Italia musim ini akan sangat bagus. Apalagi, setelah mereka gagal di Liga Champions," kata pemain yang ikut membawa Inter Milan juara Liga Italia 2020-2021.

"Ya, tentu saja, memenangkan Liga Italia dalam derby akan menjadi sukses yang berbeda," ujar pria yang kini berusia 36 tahun dan telah gantung sepatu itu.

Simone Inzaghi sendiri tidak ingin membahas kemungkinan soal Scudetto yang lebih cepat. Menurut dia, hasil imbang lawan Napoli, 1-1, pada Senin, 18 Maret 2024 telah memberikan timnya pelajaran bahwa setiap pertandingan selanjutnya tidak akan mudah.

"Kini, ada 9 pertandingan yang tersisa dan masih ada 27 poin yang harus kami raih. Kami masih harus bekerja lebih baik, ada dua bulan lagi di mana kami harus bekerja dengan baik," kata Simon, setelah hasil lawan Napoli di pekan ke-29 tersebut.

Dengan posisi Inter Milan saat ini yang telah meraih 76 poin dan unggul 14 poin atas AC Milan sebagai pesaing terdekat, peluang Inter Milan meriah gelar di pekan ke-33 sangat terbuka.

Berikut ini situasi persaingan gelar Liga Italia yang dihadapi Inter Milan dan kemungkinan I Nerazzurri mengunci gelar tersebut.

Situasi Saat Ini

Inter Milan telah mengoleksi 76 poin di klasemen sementara setelah 29 putaran Liga Italia 2023-2024.

AC Milan di posisi kedua dengan 62 poin atau tertinggal 14 poin dari Inter Milan.

Juventus di peringkat ketiga dengan 59 poin atau tertinggal 17 poin dari Inter Milan.

Masih ada 9 pertandingan sisa yang berarti masih ada 27 poin yang dapat diperebutkan.

Poin yang Dibutuhkan

Dengan 27 poin yang masih bisa diraih, AC Milan sebagai pesaing bisa mengoleksi 89 poin hingga akhir musim.

Artinya, Inter Milan membutuhkan 14 poin lagi untuk mencapai 90 poin agar mereka tidak dapat terkejar lagi oleh AC Milan.

Namun, Inter Milan yang memiliki 76 poin bisa memastikan gelar jauh lebih awal, yaitu dengan meraih kemenangan di empat laga, termasuk mengalahkan AC Milan.

Empat laga tersebut Inter Milan berikutnya.

Pekan Ke-30: Inter Milan vs Empoli (79 poin)

Pekan Ke-31: Udinese vs Inter Milan (82 poin)

Pekan Ke-32: Inter Milan vs Cagliari (85 poin)

Pekan Ke-33: AC Milan vs Inter Milan (88 poin)

Merayakan Gelar dalam Derby

Jika skenario menang dalam empat laga selanjutnya terwujud, Inter Milan akan tampil sebagai juara di pekan ke-33 yaitu saat lawan AC Milan. Jika AC Milan juga meraih kemenangan dalam tiga laga selanjutnya sebelum lawan Inter Milan.

Dengan empat kemenangan tersebut, Inter Milan akan mengoleksi 88 poin sedangkan AC Milan 71 poin. Artinya, pasukan Simone Inzaghi ketika itu sudah unggul 17 poin atas pasukan Stefano Pioli. Dengan kompetisi menyisakan 5 pertandingan (15 poin yang dapat diraih), tidak cukup bagi AC Milan untuk mengejar Inter Milan.

