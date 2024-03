Jadwal Bola Laga Persahabatan Minggu Dinihari, 24 Maret 2024: Inggris vs Brasil dan Prancis vs Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu dinihari, 24 Maret 2024, akan menampilkan rangkaian laga persahabatan internasional. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Inggris vs Brasil dan Prancis vs Jerman.

Skuad The Three Lions tercatat akan menghadapi negara tangguh asal Amerika Selatan Brasil di Stadion Wembley, London, Minggu dinihari, pukul 02.00 WIB.

Baik Inggris dan Brasil kini tengah mempersiapkan diri untuk turnamen Euro serta Copa America yang akan digelar mulai Juni hingga Juli.

Pada lima pertemuan terakhir kedua negara, tercatat tiga laga berakhir dengan hasil imbang dan Inggris maupun Brasil masing-masing mengemas satu kemenangan.

Selain itu, ada pertandingan persahabatan antara dua negara kuat Eropa yaitu Prancis kontra Jerman di Stadion Groupama, Lyon, Minggu, mulai pukul 03.00 WIB.

Baca Juga: Jadwal dan Prediksi Inggris vs Brasil pada Pertandingan Uji Coba Malam Ini

Pada lima pertemuan terakhir, Prancis lebih unggul dengan mencatatkan dua kemenangan berbanding satu milik Jerman, sedangkan dua laga lainnya berakhir imbang.

Kedua negara tentu akan memanfaatkan pertemuan ini dengan baik sebagai bahan persiapan mengarungi turnamen Euro 2024 pada pertengahan tahun.

Selain dua pertandingan tersebut, masih ada beberapa laga yang menarik seperti Irlandia vs Belgia, Slovakia vs Austria, Denmark vs Swiss hingga Tunisia vs Kroasia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut jadwal lengkap laga persahabatan internasional, Minggu, 24 Maret 2024:

(Live Vision+)

00.00.WIB

Irlandia vs Belgia

Slovakia vs Austria

02.00 WIB

Denmark vs Swiss

Inggris vs Brasil

03.00 WIB

Prancis vs Jerman

Guyana Prancis vs Haiti

Tunisia vs Kroasia

05.00 WIB

Republik Dominika vs Aruba

18.00 WIB

Ethiopia vs Lesotho.

Pilihan Editor: 3 Catatan Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Bermain Imbang Melawan Cina 1-1