Shin Tae-yong Panggil Ernando Ari untuk Laga Kedua Timnas Indonesia vs Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Tae-yong resmi memanggil Ernando Ari ke Timnas Indonesia untuk laga kedua melawan Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper asal Persebaya Surabaya itu ikut dalam rombongan Skuad Garuda yang bertolak ke Hanoi pada Sabtu pagi, 23 Maret 2024

"Pelatih Shin Tae-yong juga menambah amunisi dengan memanggil kiper Ernando Ari dari Persebaya Surabaya," tulis keterangan resmi situs PSSI dalam situs resminya.

Ernando Ari, sebelumnya, tak dipanggil ke skuad timnas Indonesia karena mengalami cedera dislokasi bahu. Adapun tiga penjaga gawang yang awalnya masuk dalam daftar 26 pemain untuk pertandingan melawan Vietnam adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Adi Satryo, dan Muhammad Riyandi.

Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Nadeo dan Riyandi sedang tidak dalam keadaan bugar. Nadeo mengalami cedera, sedangkan Riyandi termasuk ke dalam daftar lima pemain yang mengalami demam usai laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.

"Salah satunya kemarin juga kenapa Yakob (Sayuri) ada pergantian karena memang seperti ada demam dan hari ini saya dapat laporan hampir lima pemain kita menderita demam, mungkin ya kondisi udara yang berubah," ujar dia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret.

Sementara itu, Adi Satryo juga dikabarkan dalam kondisi kurang fit. Hal ini diketahui melalui unggahan terbaru Instagram Story di akun pribadinya yang mengindikasikan bahwa kiper asal PSIS Semarang itu tidak sedang baik-baik saja.

Timnas Indonesia telah bertolak ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu pagi pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Skuad Garuda dijadwalkan tiba di Hanoi pada pukul 14.30 WIB. Setelah mendarat, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal langsung menuju ke hotel tempat menginap untuk beristirahat untuk mempersiapkan diri menjalani latihan perdana pada malam harinya.

Pertandingan kedua Timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Internasional My Dinh, Hanoi pada Selasa, 26 Maret 2024 mulai pukul 19.00 WIB. Tim Merah Putih saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi empat poin, sedangkan The Golden Star Warriors berada satu tingkat di bawahnya dengan tiga poin.

