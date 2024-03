Sumardji Pastikan Isu Hotel Timnas Indonesia Diserang Kembang Api Hoaks

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji memastikan kabar soal hotel dan tempat latihan Timnas Indonesia diserang kembang api oleh suporter Vietnam adalah hoaks. Ia mengatakan situasi di Hanoi kondusif dan rombongan tim juga mendapat pengamanan dari panitia lokal.

"Jadi, adanya pemberitaan bahwa hotel timnas diserang kembang api itu adalah tidak benar alias hoaks. Di sini, kami semua tenang-tenang, adem-adem, situasinya sangat baik di sini. Di samping itu oleh panitia juga dijaga sehingga tidak ada hal yang membuat kami risau," ujar dia dalam keterangan audio yang diterima Tempo, Senin, 25 Maret 2024.

Kabar terkait serangan kembang api ke hotel dan tempat latihan timnas Indonesia sebelumnya disebarluaskan oleh banyak akun media sosial yang biasa membahas sepak bola. Sumber kabar tersebut berasal dari media Vietnam yang melaporkan ada kembang api di dekat lokasi Timnas Indonesia berlatih.

Laporan tersebut kemudian dibagikan ulang oleh banyak akun media sosial sepak bola Indonesia dengan narasi yang menyebut suporter Vietnam telah menyerang hotel dan tempat latihan timnas Indonesia dengan kembang api. Sontak hal ini menimbulkan kegaduhan, sampai Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) yang membantah kabar itu.

Sumardji mengaku tidak mengetahui ada kembang api yang dinyalakan di sekitar tempat Timnas Indonesia berlatih. Ia menduga kembang api itu berasal dari kegiatan pesta rakyat yang ada di sekitar lokasi mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Vietnam.

"Kami merasa tidak tahu dan yang terjadi mungkin karena memang jauh mungkin itu (kembang apik) di pesta rakyat kali, hiburan kali, tapi kami sama sekali tidak memperhatikan dan tidak merasakan apa-apa dan sama sekali tidak ada tekanan dari suporter Vietnam atau orang-orang tidak bertanggung jawab, tidak ada, semua situasi kondusif," ucapnya.

Timnas Indonesia telah menggelar latihan perdana di lapangan komplek Stadion Internasional My Dinh, Hanoi pada Sabtu malam waktu setempat, 23 Maret 2024. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan beberapa pemain dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan, dua nama dipastikan absen karena cedera, yaitu Marc Klok dan Nadeo Argawinata.

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bakal digelar di Stadion Internasional My Dinh, Hanoi pada Selasa, 26 Maret 2024 mulai pukul 19.00 WIB. Skuad Garuda saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara grup F dengan empat poin, sementara The Golden Star Warriors menempati posisi ketiga dengan tiga poin.

