Jadwal Siaran Langsung Vietnam vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Kedua. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Internasional My Dinh, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024, mulai pukul 19.00 WIB.

Simak sejumlah hal soal laga ini:

Siaran Langsung

Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan Vision+.

Latar Belakang Laga

Ini adalah pertemuan kedua antara kedua tim. Pada 21 Maret lalu, di Jakarta, Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 berkat gol Egy Maulana Vikry.

Tiga poin perdana ini membawa Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup F dengan empat poin, selisih lima poin dari Irak di posisi puncak. Vietnam di posisi ketiga dengan nilai 3.

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0.

Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024

No Tim Main Gol Poin 1. Irak 3 +6 9 2. Indonesia 3 +3 4 3. Vietnam 3 0 3 4. Filipina 3 -3 1

.

Jadwal Lengkap Grup F Hari Ini

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selasa, 26 Maret 2024

19.00 Vietnam vs Indonesia (RCTI)

18.00 Filipina vs Irak.

Komentar Kedua Pelatih

Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) menargetkan kemenangan. "Pertandingan besok adalah salah satu laga penting bagi kami tahun ini. Kami datang ke sini untuk menang, kami akan berikan yang terbaik besok," kata dia.

Pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan bahwa dirinya percaya anak-anak asuhnya dapat menghadapi tekanan bermain tandang menghadapi Vietnam.

"Seperti yang anda katakan, beberapa pemain belum memiliki pengalaman bermain menghadapi Vietnam, tapi mereka siap, mereka pemain profesional, sebagai pemain profesional mereka seharusnya baik-baik saja," kata STY.

Sementara itu, Pelatih Timnas Vietnam Phillipe Troussier mengatakan anak-anak asuhnya percaya diri untuk mengamankan kemenangan.

"Ini merupakan laga ke-4 kami di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 dan target tim masih melanjutkan ke babak kualifikasi ketiga. Vietnam masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan sepenuhnya dapat menentukan nasibnya sendiri," kata dia.

"Seluruh tim percaya diri dan tidak ragu dengan target yang ditetapkan, karena dua atau tiga pertandingan Vietnam mendatang akan dimainkan di kandang sendiri," kata pelatih asal Prancis ini.

ANTARA

Pilihan Editor: Sumardji Pastikan Isu Hotel Timnas Indonesia Diserang Kembang Api Hoaks