Jadwal Bola Rabu Dinihari 3 April: Tottenham di Liga Inggris, Juventus di Coppa Italia, Al Nassr di Liga Arab Saudi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam ini hingga Rabu dinihari WIB, 2-3 April 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Lia Arab Saudi.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-31. Malam ini akan berlangsung laga Newcastle vs Everton dan West Ham vs Tottenham Hotspur.

Arsenal dan Manchester City baru akan bermain Kamis dinihari, 4 April, melawan Luton dan Aston Villa. Sedangkan laga besar Chelsea vs Manchester United akan berlangsung Jumat dinihari, 5 April 2024.

Coppa Italia akan menampilkan pertandingan leg pertama semifinal. Malam ini ada duel Juventus vs Lazio. Sedangkan laga Fiorentina vs Atalanta baru akan berlangsung Rabu malam.

Dari Liga Arab Saudi, rangkaian pekan ke-26 akan hadir. Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya di Al Nassr akan bermain malam ini, dengan menyambangi markas Abha.

Al Nassr saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 59. Mereka sudah tertinggal 12 angka dari Al Hilal yang malam ini akan melawan Al Akhdoud. Abha ada di posisi ke-17, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 22.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-31, Vidio)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rabu, 3 April 2024

01:30 Newcastle vs Everton

01:30 Nottingham vs Fulham

01:45 Bournemouth vs Crystal Palace

01:45 Burnley vs Wolves

02:15 West Ham vs Tottenham.

Coppa Italia

(Leg pertama semifinal)

Rabu, 3 April 2024

02:00 Juventus vs Lazio (TVRI)

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-26)

Rabu, 3 April 2024

02:00 Abha vs Al Nassr (Vision+)

02:00 Al Feiha vs Al Wehda

02:00 Al Hilal vs Al Akhdoud

02:00 Al Taee vs Al Taawon.

Pilihan Editor: 6 Pemain Abroad Dipanggil ke Timnas U-23 Indonesia untuk Piala Asia U-23 2024, Marselino Ferdinan hingga Nathan Tjoe-A-On