Jadwal Bola Kamis Dinihari 4 April 2024: Aksi Arsenal dan Man City di Liga Inggris, Juga Ada Laga Coppa Italia dan Liga Arab

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam ini hingga Kamis dinihari WIB, 3-4 April 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Liga Arab Saudi.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-31. Malam ini Arsenal dan Manchester City akan beraksi dalam laga berbeda. Arsenal melawan Luton dan Man City menghadapi Aston Villa.

Kedua tim kini sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar juara, bersama Liverpool. Arsenal ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 65, unggul satu poin dari Man City di posisi ketiga.

Puncak klasemen ditempati Liverpool yang baru akan bermain melawan Sheffield United pada Jumat dini hari, 5 April 2024. Pada hari yang sama juga ada laga besar Chelsea vs Manchester United.

Coppa Italia akan menampilkan pertandingan leg pertama semifinal. Malam ini ada duel Fiorentina vs Atalanta. Pada malam tadi, Juventus sudah menang 2-0 atas Lazio.

Dari Liga Arab Saudi, rangkaian pekan ke-26 akan hadir. Malam ini akan berlangsung dua laga: Al Fateh vs Al Ettifaq dan Al Shabab vs Al Riyadh.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-31, Vidio)

Kamis, 4 April 2024

01:30 Arsenal vs Luton

01:30 Brentford vs Brighton

02:15 Manchester City vs Aston Villa.

Coppa Italia

(Leg pertama semifinal)

Kamis, 4 April 2024

02:00 Fiorentina vs Atalanta (TVRI)

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-26)

Kamis, 4 April 2024

02:00 Al Fateh vs Al Ettifaq

02:00 Al Shabab vs Al Riyadh

